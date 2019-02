von SK

Ihnen ist langweilig? Sie möchten etwas unternehmen? Hier haben wir die Veranstaltungstipps für unsere Region.

Bild: Loredana La Rocca

Villingen, Theater am Ring, Do, 7.2., 20 Uhr: JJazz-Liebhaber Michel, der seit seiner Jugendzeit für das Album 'Me, Myself And I' seines Jazz-Idols Niel Youart schwärmt, findet diese LP nach Jahren vergeblichen Suchens zufällig auf einem Flohmarkt. Überglücklich eilt er nach Haus, um sie in "einer Stunde Ruhe" sofort zu hören. Das gestaltet sich jedoch nicht so einfach, wie sich allmählich herausstellt. Das Stück von Autor Florian Zeller lebt von geistreichen Pointen, raffinierten Dialogen und vielschichtigen Charakteren.

Lucky Punch – Die Todeswucht schlägt zurück

Bild: Olaf Heine

Donaueschingen, Donauhallen, Do, 7.2., 20 Uhr: Michael Mittermeier (Bild) stellt sich erneut in den Ring des alltäglichen Wahnsinns und präsentiert mit "Lucky Punch" sein neues Programm, denn die Welt ist kein "Tindergeburtstag". Klassische Stand Up Comedy, ehrlich, hart und ohne Mundschutz erwartet die Besucher in 120 Minuten. Tickets auf www.vaddi-concerts.de.

Konzert mit JereMar

Bild: JereMar

St. Georgen, Café Bohnenheld, Fr, 8.2., 19.30 Uhr: Zu einem gemütlichen Konzertabend mit der Band JereMar (Bild) lädt das Café Bohnenheld ein. Klassik-Deutsch-Pop trifft hier auf Acoustic-Blues-Pop. Da die Plätze begrenzt sind, wird um Anmeldung unter info@bohnenheld.de gebeten. Einlass ist ab 19 Uhr.

Ingrid Schmoliner und Elena Kakaliagou

Bild: Thomas Plattner

Villingen, Theater am Ring, Fr, 8.2., 20 Uhr: Die Pianistin und Sängerin Ingrid Schmoliner sowie Hornistin Elena Kakaliagou sind in der Reihe "Kernmacherei" zu erleben. Die beiden ausgebildeten Musikerinnen spielen in Genres wie neuer und experimenteller improvisierter Musik. Kartentelefon: 07721/822525.

29. Schemeobed

Bild: Veranstalter

Villingen, Münsterzentrum, Fr, 8.2., 19.30 Uhr: Höhepunkt nach einem Vortrag über einen vor kurzem verstorbenen Villinger Narrosollen und der Vorstellung der Maskenschnitzer Christoph Ebert und Siegfried Sturm wird wieder die Schemenrunde mit Villinger Larven aus allen Stilepochen sein.

Oropax-Experimental

Bild: Veranstalter

Furtwangen, Kulturfabrik Furtwangen, Sa, 9.2., 20 Uhr: Das Chaos-Theater "Oropax" experimentiert an seiner neuen, noch namenlosen Show, die dann im Herbst 2019 Premiere feiern wird. Karten für die beiden Gewinner des BW-Kleinkunstpreises 2018 gibt es noch für die Samstagsvorstellung unter Telefon 07723/7556.

Politisch unkorrekt und voller Schokolade

Bild: Veranstalter

Königsfeld, Gasthaus Engel Neuhausen, Fr, 8.2., 20 Uhr: Zwei Chocolatiere in einer gemeinsamen Küche einer Großstadt. Beide lieben Schokolade, aber Tom liebt nicht die Frauen und Samantha hasst schwule Männer. Karten für die giftsprühende Komödie "Zartbitter" bei der Tourist-Information.