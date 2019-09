Ihnen ist langweilig? Sie möchten etwas unternehmen? Hier sind unsere Veranstaltungstipps für Ihre Region.

Bergstadtsommer: Jazz im Feinwerk – Accordion Affairs

Bild: Bergstadtsommer

St. Georgen, Hotel Federwerk, Do, 5.9., 20.30 Uhr: Peter Baumgärtner war vor 50 Jahren der erste Schlagzeugschüler an der Jugendmusikschule St. Georgen. Heute bekommt er die Gelegenheit in seiner Heimatstadt aufzutreten. In der Kombination mit Kontrabass und Piano und Accordion kann er seine ganze musikalische Erfahrung einbringen. Mit ihm werden Jörg Siebenhaar mit seiner Accordion, Piano und Percussion sowie Konstantin Wienstroer am Bass auf der Bühne stehen. Karten für Accordion Affairs gibt es im Hotel Federwerk für zwölf Euro.

Bergstadtsommer: Peter und der Wolf

Bild: Bergstadtsommer

St. Georgen, Stadthalle, Do, 5.9., 14 Uhr: Das bekannte Musikmärchen von Sergei Prokofjew wird im Kinderkonzert des Bergstadtsommers von den Bläsersolisten des Schwarzwald Kammerorchesters aufgeführt. Kinder, Kindergärten, Eltern und Großeltern sind von der Bürgerstiftung zu diesem kostenlosen Konzert in die Stadthalle auf dem Roßberg eingeladen.

Berliner Puppentheater: Familie Wutz

Bild: Berliner Puppentheater

Bad Dürrheim, Haus des Gastes, Do, 5.9., 16.30 Uhr: Das Berliner Puppentheater macht Station in der Kurstadt und lädt zu der lustigen Geschichte der Schweinefamilie Wutz. Das Stück ist für Kinder ab zwei Jahren geeignet und dauert rund 45 Minuten. Karten nur an der Tageskasse für acht Euro eine halbe Stunde vor Beginn. Info Telefon: 0175/2315875.

29. Rossfest – Tag des Schwarzwälder Pferdes

Bild: Veranstalter

St. Märgen, Weißtannen-/Schwarzwaldhalle, Fr/Sa/So, 6./7./8.9., 16/9.30/8 Uhr: Vor 70 Jahren entstand mit der Schwarzwälder Pferdezuchtgenossenschaft der sogenannte Rosstag mit Stutenprämierungen. Alle drei Jahre wird das Rossfest mit Festumzung und verschiedenen musikalischen Höhepunkten gefeiert.

Führung durch das MPS-Studio

Bild: Friedhelm Schulz – MPS-Studio

Villingen, MPS Studio, Tonstudio, Fr, 6.9., 18 Uhr: Technik- und Musikbegeisterte können sich für 9,50 Euro rund 90 Minuten durch die historischen Räume des legendären MPS-Studios führen lassen. Eine Teilnahme ist nur nach Anmeldung möglich, Tickets im Franziskaner Kulturzentrum erhältlich.

Bergstadtsommer: Pop im FAB

Bild: Bergstadtsommer

St. Georgen, Forum am Bahnhof, Fr, 6.9., 20.30 Uhr: Nicht mehr wegzudenken ist jedes Jahr die große Party „Pop im Fab“ im Rahmen des Bergstadtsommers. Dieses Mal geht es mit den Soul Diamonds rund. Die Formation um Bandleader Obi Jenne garantiert einen fantastischen Abend mit Soul, Funk und R&B.

5. Mofarennen in Pfohren

Bild: Roger Müller

Donaueschingen, Pfohren, Fr/Sa/So, 6./7./8.9., 19/11/14 Uhr: Pfohren wird wieder zum Mekka der Mofa-Fahrer. Schlamm, schnarrende Motoren und ein spannendes Rennen sollen von Freitag bis Sonntag möglichst viele Zuschauer nach Pfohren auf der Feld neben der Firma Mall locken, wo die Strecke aufgebaut wird.

Sommerfest der Hexenzunft Villingen

Bild: Archiv Hexenzunft

Villingen, Festplatz Walkebuck, Sa/So, 7./8.9., 15/11 Uhr: Am Samstag sorgen Rockin‘ Carbonara ab 19.30 Uhr für ausgelassene Feierstimmung in Rockabillymanier beim Hexen-Sommerfest. Tags darauf umrahmt ab 11 Uhr die Stadtkapelle Blumberg den sonntäglichen Frühschoppen.