Villinger Sommertheater: Wir sind mal kurz weg

Bild: Birgit Heinig

Villingen, Spiel- und Sportgelände Pfaffenweiler, Do, 4.7., 20 Uhr: Die musikalische Komödie erzählt die Geschichte von vier Pilgern auf dem Jakobsweg. Das Ensemble um Regisseurin Verena Müller-Möck und den musikalischen Leiter Sebastian Schnitzer umfasst neben den zwölf Schauspielern, Sängern und Musikern auch das vierköpfige Bühnenteam von Richard Hehn. Ab 19 Uhr, jeweils eine Stunde vor Spielbeginn, sorgen zahlreiche Pfaffenweiler Vereine für die Bewirtung der Zuschauer. Karten sind für 15 (ermäßigt 10) Euro nur an der Abendkasse erhältlich.

Tanz der Vampire

Bild: Veranstalter

Bad Dürrheim, Kurhaus, Do, 4.7., 20 Uhr: Das Animationsteam verwandelt sich an diesem Abend zu Vampiren und Vampirgegnern. Getarnt als Fledermausforscher verfolgt der berühmte Vampirjäger Professor Abronsius mit seinem jungen Assistenten Alfred die Spur der Untoten. In Transsilvanien retten sich die beiden kurz vor dem Erfrieren in das Wirtshaus von Chagal.

1250 Jahre Baldingen

Bild: Veranstalter

Bad Dürrheim, Festplatz Baldingen beim Service-Center Ostbaar, Fr, 5.7., 18 Uhr: Ober- und Unterbaldingen feiert bis 7. Juli 1250 Jahre Baldingen. Start ist am Freitag mit dem Bieranstich durch Bürgermeister Jonathan Berggötz, umrahmt durch den Musikverein Hochemmingen und der Ostbaaarschule Oberbaldingen.

Open-Air-Festival

Bild: Veranstalter

Schwenningen, Jugend- und Kulturzentrum Spektrum, Sa, 6.7., 19.30 Uhr: Im Rahmen der Langen Schwenninger Kulturnacht veranstaltet das Jugendhaus Spektrum am Samstag, 6. Juli, ab 19.30 Uhr, wieder sein legendäres „Rock-Garten“-Open-Air mit Remain a Mystery, Lumberjerkz, We are und Elektric Love (Bild).

Entenrennen des Round Table 76

Bild: Veranstalter

Villingen, Brigachbrücke am Inselparkhaus, Sa, 6.7., 11.30 Uhr: Das 19. Entenrennen des Serviceclubs Round Table startet am Samstag. Hierbei werden zirka 6500 Gummi-Enten von der Brigachbrücke am Inselparkhaus zu Wasser gelassen. Die Enten werden unter notarieller Aufsicht und zeitlicher Ankunft prämiert.

Spausik-Fest des Musikvereins Schönenbach

Bild: Otto Durst fotolia

Furtwangen, Festzelt bei der Schönenbacher Kirche, Sa, 6.7., 19.30 Uhr: Am Samstag startet das Fest ab 19.30 Uhr mit dem Blasmusikabend. Nachdem die vier Kapellen aus Aasen, Zimmerholz, Kommingen und Urach für Stimmung gesorgt haben, wird der DJ nochmals kräftig einheizen.

9. Stadtfestlauf

Bild: Stadt St. Georgen

St. Georgen, Innenstadt, Sa, 6.7., 13 Uhr: Nach den erfolgreichen Läufen in den vergangenen sechs Jahren wird dieses Jahr der Förderverein des Turnverein St. Georgen zusammen mit Unterstützung der Stadtverwaltung den „9. St. Georgener Stadtfestlauf“ veranstalten.

Seventeen

Bild: Veranstalter

Schwenningen, Rudolf-Steiner-Schule, Do 4.7., 20 Uhr: Seventeen, das freche und zugleich dramatische Klassenspiel der 12. Klasse der Rudolf-Steiner-Schule kommt heute Abend und Freitag auf die Bühne der Waldorfschule. Im Stuck „Seventeen“ geht es um die Highschool-Schulerin Veronica, die die Probleme einer Teenagerin durchlebt.