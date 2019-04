von SK

Ihnen ist langweilig? Sie möchten etwas unternehmen? Hier gibt es unsere Veranstaltungstipps für Ihre Region.

Bluesquamperfect

Bild: Veranstalter

St. Georgen, Forum am Bahnhof, Fr, 5.4., 20 Uhr: Die Kultgruppe aus Furtwangen ist bekannt für ihre Blues-, Soul-, Funk- und Rockrythmen. Mit ihren über 500 Konzerten kann man bei der siebenköpfigen Band von Bühnenerfahrung sprechen. Karten bei Feinkost Hoppe oder die Homepage www.tm-stg.de.

Ärzte ohne Grenzen

Bild: Veranstalter

Niedereschach, Kath. Kirche, Fr. 5.4., 19.30 Uhr: Gudrun Adams (Bild) hilft seit 2015 bei "Ärzte ohne Grenzen" und war insgesamt 18 Monate bei Auslandseinsätzen. Sie erzählt, wie sie gemeinsam mit anderen Krankenschwestern, Pflegern und Kinderärzten die kleinen Patienten versorgte. Eintritt frei, Spenden erbeten.

Malaka Hostel

Bild: Black Forest Voodoo – Markus Schumacher

Villingen, Theater am Ring, Do, 4.4., 20 Uhr: Nachdem sie bereits beim Innenhof-Festival für Begeisterung gesorgt haben, ist Malaka Hostel (Bild) zur Vorstellung ihres ersten Albums erneut in der Doppelstadt zu Besuch. Sie singen Folklorisches vom Balkan bis zu den Anden in spanisch, deutsch, tschechisch oder englisch. Es finden Ska, Polka, Balkan-Beats und Rockriffs genauso zusammen wie Gipsy-Swing, Folk oder griechischer Rebetiko. Kartenvorverkauf bei Morys Hofbuchhandlung in der Rietstraße in Villingen.

Heimatabend des Trachtenvereins Bad Dürrheim

Bild: Veranstalter

Bad Dürrheim, Kurhaus, Do, 4.4., 20 Uhr: Der Trachtenverein Bad Dürrheim lädt zusammen mit seiner Kindergruppe zum ersten Heimatabend in das Kurhaus ein. Neben Frühlingsliedern werden Tänze, Volkstänze und Chorbeiträge geboten. Karten sind an der Abendkasse für sechs Euro, mit Club-Karte der Kurstadt Bad Dürrheim für 5,50 Euro erhältich. Einlass ab 19 Uhr.

Benefiz-Bilder-Reise-Vortrag von Jens Heid

Bild: Martin DischMartin Disch

Villingen, Abt-Gaisser-Haus, Do, 4.4., 19.30 Uhr: Ob Singlespeed-Biken an der Atlantik-Küste, Rucksackläufe im heimischen Schwarzwald oder Ultramarathons in Kappadokien, Jens Heid (Bild) hat sich trotz seiner sportlichen Herausforderungen immer Zeit genommen, den besonderen Moment in Bildern festzuhalten. Diese präsentiert er mit Anekdoten aus seinem Reiseleben.

Donnerbalkan

Bild: Veranstalter

Villingen, Rollmopstheater, Fr, 5.4., 20 Uhr: Was vor sieben Jahren als Projekt für ein Fastnachtskonzert begann, wurde zum musikalischen Gesamterlebnis, in dem (klassische) Sängerin und Percussionist, Jazzer und Musiklehrerin, Tubistin und Geiger als Band zusammen fanden. Karten bei den Tourist-Infos.

Kernmacherei mit Zsamm

Bild: Katerina Ratajova

Villingen, Theater am Ring, Fr, 5.4., 20 Uhr: Hinter dem Wiener Ensemble Zsamm (Bild) stecken die slowenische Sängerin, Flötistin und Komponistin Maja Osojnik mit Drummer Patrick Wurzwallner und Christina Bauer als Sound-Engineering. Karten beim Franziskaner Kulturzentrum und Schwenninger Bahnhof.

EGON Existenzgründertag 2019

Bild: Veranstalter

Dauchingen, KSL-Kuttler Automation, Fr, 5.4., 13 Uhr: Am Freitag dreht sich alles um den erfolgreichen Aufbau eines eigenen Unternehmens. Die Existenzgründungsoffensive Neckar-Eschach (EGON) wollen junge Menschen motivieren, sich selbstständig zu machen oder eine Nachfolge anzutreten.