Ihnen ist langweilig? Sie haben Lust etwas zu unternehmen? Hier gibt es acht Veranstaltungstipps in der Region zur Auswahl. Lassen Sie sich inspirieren!

Fastnacht, Fasching und Karneval in Europa – eine Entdeckungsreise

Bild: Veranstalter

Villingen, Theater am Ring, Do, 31.1., 19 Uhr: Prof. Dr. Werner Mezger berichtet in seinem Vortrag der Volkshochschule nicht nur über regionale Brauchtumsereignisse, die sich auf den süddeutschen, schweizerischen und rheinischen Raum beschränken. Sehr ähnliche Maskenfiguren und Brauchformen, wie sie aus der schwäbisch-alemannischen Fasnet bekannt sind, gibt es in ganz Europa. Bei der Suche nach Gemeinsamkeiten werden oft verblüffende Vernetzungen von Traditionen sichtbar. Karten gibt es an der Abendkasse.

Wertesysteme des Glaubens im Konflikt

Bild: Veranstalter

Villingen, Pfarrzentrum Heilig Kreuz, Do, 31.1., 19.30 Uhr: Christliches, muslimisches und säkulares Wertesystem in Konflikt? Wo sind die Chancen und Grenzen von Toleranz? Das Bildungswerk Heilig Kreuz und die Arbeitsgruppe der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte laden zu einem Vortragsabend mit Gottfried Spangenberg ein. Eintritt frei – Spenden erbeten.

Vortrag: Rundreise durch Peru

Bild: Veranstalter

Brigachtal, Katholisches Pfarrzentrum, Do, 31.1., 19.30 Uhr: Seit mehr als 30 Jahren sind die Pfarrgemeinden Brigachtal und St. Vincente de Paul in Lima partnerschaftlich miteinander verbunden. Von seiner mehrwöchigen Rundreise im Jahr 2018 durch den schönen Andenstaat berichtet Walter Müller und präsentiert seine Erlebnisse anhand von eigenen Fotografien.

Live-Musik mit Holger Lorenz

Bild: Veranstalter

Königsfeld, Gasthaus Waldau Schänke, Fr, 1.2., 19.30 Uhr: Der Musiker aus Tannheim spielt auf seiner Gitarre Country, Folk und Blues. Mit Liedern von John Denver, Cat Stevens, Paul Simon und vielen anderen Größen aus der Country-, Folk- und Rock-Musik hat er seine musikalische Richtung gefunden.

Gipsy-Swing mit Quartett Manouche

Bild: Veranstalter

Königsfeld, Gasthaus Engel Neuhausen, Fr, 1.2., 20 Uhr: Temperament und Spielfreude treffen auf Melodie. Daniel Beurer lässt mit seinem Quartett Manouche in Geschichten und Anekdoten das wilde Leben des "Two-Finger-Wizzards" und seinem Gipsy-Swing lebendig werden. Eintritt: 15 Euro, ermäßigt zehn Euro.

Guggetreffen in Schwenningen

Bild: Wilfried Koch

Schwenningen, Heuberghalle, Sa, 2.2., 18.30 Uhr: Die Guggamusik "Gib Alles" Schwenningen veranstaltet am Samstag ein Guggamusiktreffen unter anderen mit den Nota Kratzern Hartheim, den Hitda Kracher Glashütte und den Oberwihler Hexegugger. Einlass ab 18.30 Uhr.

Reiseziel Pakistan?

Bild: Kugele

Furtwangen, Rösslekeller Neukirch, Sa, 2.2., 20 Uhr: Reiseziel Pakistan? Hierzulande eher mit einem zweifelhaften Image belegt, zeigt sich Pakistan auf Reisen als sehr offenes und gastfreundliches Land. Kordula und Richard Kugele aus Furtwangen berichten in ihrem Bildervortrag von ihrer Reise im Sommer 2018.

Weltklassik am Klavier: Laetitia Hahn

Bild: Shigeru Kawai

Bad Dürrheim, Haus des Gastes, Sa, 2.2., 17 Uhr: In der Reihe "Weltklassik am Klavier" konzertiert am Samstag die erst 15-Jährige Klaviervirtuosin Laetitia Hahn. Der Nachwuchsstar begann bereits im zarten Alter von zwei Jahren Klavier zu spielen und trat bereits mit Lang Lang in China auf.