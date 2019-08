Ihnen ist langweilig? Sie haben noch nichts vor? Hier gibt es unsere Veranstaltungstipps für Ihre Region.

Bild: Nils Lucas

Villingen, Kulturzentrum Scheuer, Do, 29.8., 20 Uhr: Die beiden jungen und talentierten Sonschreiberinnen Nora Steiner und Madlaina Pollina (Bild) sind für ihren Indie-Pop bekannt. Sie präsentieren beim 31. Innenhof-Festival ihr erstes Album unter dem Titel „Cheers“. Die Emotionen werden in den Liedern durch die Mehrsprachigkeit sowie bestimmte Sounds unterstrichen. Karten gibt es für 18 Euro im Vorverkauf bei der Sparkasse Schwarzwald-Baar, Rietstraße 1 oder Morys Hofbuchhandlung, Rietstraße 28 in Villingen sowie bei der Sparkasse am Marktplatz in Schwenningen.

Gala-Oper – Operette – Musical

Bild: Konrad Debski

Bad Dürrheim, Kurhaus, Do, 29.8., 19.30 Uhr: Auf dem Klavier begleitet Simon Musiol die beiden erfahrenen Opernsänger Maria Penz und Konrad Debski. Unter dem Titel „Die schönsten Melodien der Welt“ geben sie neapolitanische Lieder sowie Musical- und Filmmelodien zum besten. Karten gibt es im Vorverkauf im Haus des Gastes oder an der Abendkasse für acht Euro.

Volksfest VS

Bild: Rüdiger Fein

Schwenningen, Messegelände, Do, 29.8., 14 Uhr: Noch bis Sonntag verwandelt sich das Messegelände in den größten Rummelplatz Villingen-Schwenningens. Neben Schiffsschaukeln und Zuckerwatteständen können auch sogenannte Hightech-Fahrgeschäfte wie der Godzilla-Adrenalin-Kick gefahren werden. Nach langer Pause wird es auch wieder eine Geisterbahn geben.

Innenhof-Festival: Heroes

Bild: Veranstalter

Villingen, Kulturzentrum Scheuer, Fr, 30.8., 20 Uhr: Die Band Heroes hat sich zum Ziel gesetzt, all die Facetten des Ausnahmekünstlers David Bowie in einer authentischen Liveshow darzubieten, um ihm Tribut zu zollen. Die Bandmitglieder studieren Rock/Pop/Jazz-Musik und haben viel Live Erfahrung.

Sommernachtsmusiken

Bild: Archiv

Villingen, Evang. Johanneskirche, Fr, 30.8., 21 Uhr: Die zweite Sommernachtsmusik in der Johanneskirche Villingen findet mit einem Konzert von Orgel und Saxofon statt. Auf dem Saxofon spielt Prof. Matthias Anton (Bild) in Begleitung von Peter Hastedt an der Orgel. Der Eintritt zum Konzert ist frei.

Villingen Historic

Bild: Joachim Müller

Villingen, Villa Junghans, Fr/Sa/So, 30./31.8./1.9.: Oldtimer-Freunde kommen am letzten August-Wochenende in Villingen auf ihre Kosten: Joachim Müller und Jörg Messerschmidt laden erneut zur „Villingen Historic“ ein. An allen drei Tagen werden rund 50 Oldtimer, darunter auch Motorräder, zu sehen sein.

Eröffnungskonzert mit dem Dönneweg-Quartett

Bild: Veranstalter

St. Georgen, Stadthalle, Sa, 31.8., 19 Uhr: Das Dönneweg-Quartett eröffnet den Bergstadtsommer 2019 mit Kammermusik und herausragenden Instrumentalsolisten: Dirk Altmann spielt den Klarinettenpart zusammen mit Cimbalistin Enikö Ginzery und Hanno Dönneweg sowie weiteren namhaften Künstlern.

9. Sägeweiherfest

Bild: Förderverein FC Königsfeld

Königsfeld, Sägeweiher, Sa, 31.8., 14 Uhr: Auch in diesem Jahr lädt der Förderverein des Fußballclubs Königsfeld zum Sägeweiherfest ein. Auf dem Speiseplan des Festes stehen Sägeburger und Fischbrötchen und verschiedenste Getränke. Das traditionelle Feuerwerk wird gegen 21.45 Uhr entzündet.