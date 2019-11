Ihnen ist langweilig? Sie möchten etwas unternehmen? Hier sind unsere Veranstaltungstipps für Ihre Region.

Theaterstück: Juller

Bild: Tom Schulze

Villingen, Theater am Ring, Do, 28.11., 19.30 Uhr: Julius Hirsch, genannt „Juller“, ist einer der Helden der frühen Fußballjahre in Deutschland. Auch seine großen sportlichen Erfolge und seine Popularität können ihn Jahre später vor seinem schrecklichen Schicksal bewahren, denn Hirsch ist Jude. Als die Nationalsozialisten die Macht übernehmen und alle jüdischen Mitglieder aus den Sportvereinen ausgeschlossen werden, verliert sich die Spur des kaisertreuern Deutschen, der als Frontsoldat im Ersten Weltkrieg diente, in Auschwitz. Stückeinführung um 19 Uhr im Kleinen Saal.

Benefizkonzert im Museum Art Plus

Bild: Musikhochschule Trossingen

Donaueschingen, Museum Art Plus, Do, 28.11., 19.30 Uhr: Künstlerisch betreut von der Trossinger Professorin Dr. Linde Brunmayr-Tutz spannt das „Trio Synästhesie“ – bestehend aus der Akkordeonistin Manuela Glock, der Cellistin Linda Evelina Heiberga und dem Flötisten Jonas Ribeiro – einen Bogen über zwei Jahrhunderte facettenreicher Klanggeschichte.

Die Geschichte des Brexits

Bild: Veranstalter

Furtwangen, Hochschule, Do, 28.11., 20 Uhr: Andrew Mycock (Bild) hält in der Reihe Studium Generale einen Vortrag, der in englisch gesprochen wird. Er beleuchtet die Wurzeln des Brexits in der kolonialen Vergangenheit des Vereinigten Königreichs udn zeigt auf, wie der britische Staat Mitglied der Europäischen Union wurde. Der Eintritt ist frei.

Klavierkonzert mit Johannes Mössinger

Bild: Veranstalter

Villingen, MPS Studio, Tonstudio, Fr, 29.11., 20 Uhr: Am generalüberholten Bösendorfer-Flügel wird der Pianist Johannes Mössinger (Bild) zu hören sein. Mit seinem Album „New By Two“ zusammen mit NYer Joel Frahm am Saxophon feierte er große Erfolge. Anmeldungen unter info@mps-villingen.de.

In My Room

Bild: Marc Doradzillo

Schwenningen, Städtische Galerie, Fr, 29.11., 20 Uhr: Die Tänzerin Emi Miyoshi, Performance-Künstler Jürgen Oschwald und Musiker Ephraim Wegner eröffnen die Reihe „Kernmacherei“ mit Ausschnitten aus ihrem Stück „In My Room“. Karten gibt es im Vorverkauf für zehn Euro unter Telefon 07721/822525.

Bild: Veranstalter

Donaueschingen, Kulturbahnhof, Fr, 29.11., 21 Uhr: In ihrem Rock‘n‘Roll-Christmas Special präsentiert die Band Billy Bob & the Buzzers (Bild) eine Art „Best of“ aus ihrem Repertoire, ausgeschmückt mit einigen der schönsten Weihnachts-Songs der Rock ‚n‘ Roll Ära. Der Eintritt kostet zehn Euro.

Weihnachtsmarkt in Villingen

Bild: Roland Sprich

Villingen, Münsterplatz, Fr-So, 29.11.-8.12., 11 Uhr: Am Freitag öffnet der Villinger Weihnachtsmarkt und ist bis Sonntag, 8. Dezember täglich von 11 bis 21 Uhr geöffnet. Das abwechslungsreiche Programm, mit Aufführungen von Einzelkünsterln und Chören, ist unter www.weihnachtsmaerkte-vs.de zu finden.

Fairkaufsausstellung

Bild: Stadt St. Georgen

St. Georgen, Rathaus, Fr-Sa, 29.11.-7.12., 19 Uhr/9.30 Uhr: Der große Sitzungssaal im Rathaus St. Georgen verwandelt sich in der ersten Adventswoche wieder in einen großen fairen Markt. Neben fair gehandelten Lebensmitteln gibt es eine vielfältige Auswahl an Geschenken und Nützlichem für den Alltag.