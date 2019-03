von SK

Ihnen ist langweilig? Sie möchten etwas unternehmen? Hier gibt es unsere Veranstaltungstipps für Ihre Region.

Comedy United – Lachen verbindet

Bild: Robert Maschke

Schwenningen, Neckarhalle, Do, 28.3., 20 Uhr: Mit „Comedy United“ stehen gleich fünf Komiker mit internationalen Wurzeln auf der Bühne. Moderator und Komiker Sascha Korf (Bild) kündigt seine Kollegen, darunter Slampoet und Humorist Nektarios Vlachopoulos an. Italienisches Temperament bringt der Halbsizilianer Roberto Capitoni mit. Für Frauenpower sorgt die in Russland geborene Komikerin, Kabarettistin und Songwriterin Liza Kos. Während Fatih Cevikkollu das Publikum zum Nachdenken anstößt. Karten-Telefon: 07721/822525.

Musical-Show: Mamma Mia

Bild: Veranstalter

Bad Dürrheim, Kurhaus, Do, 28.3., 20 Uhr: Die charmante und humorvolle Geschichte um drei mögliche Väter und zwei unvergessliche Tage ist bei der Musical-Show mit 22 der größten Hits von ABBA auf der Bühne des Kurhauses zu sehen. Karten gibt es im Vorverkauf im Haus des Gastes und an der Abendkasse für acht Euro, inklusive einer Tüte Chips.

Wie baut man heute ein mittelalterliches Kloster?

Bild: Veranstalter

Furtwangen, Hochschule, Do, 28.3., 20 Uhr: Die Vortragsreihe Studium Generale hat Hannes Napierala (Bild) zu Gast. Der Geschäftsführer des einzigartigen Vorhabens "Campus Galli" erläutert die Entstehungsgeschichte, den aktuellen Fortschritt und die Zukunft des Projektes, das auf eine Gesamtbauzeit von etwa 40 Jahren geschätzt wird. Der Eintritt ist frei.

Glasperlenspiel

Bild: Universal Music

Schwenningen, Neckarhalle, Fr, 29.3., 20 Uhr: Für die Eröffnungswoche der Neckarhalle konnte das Elektropop-Duo "Glasperlenspiel" (Bild) mit seiner Liveband gewonnen werden. Das Duo stellt neben altbekannten auch neue Songs ihres aktuellen Albums „Licht und Schatten“ vor. Karten: 07721-822525.

Liederabend mit Frieder Gutscher

Bild: Kurt Weiß

Villingen, Kirche St. Ulrich Obereschach, Fr, 29.3., 19 Uhr: Zur 750-Jahrfeier des Stadtbezirks Obereschach ist Frieder Gutscher zu Gast. Gesang mit Gitarrenspiel, Querflöte und auch auf der Geige, sind seine Ausdrucksformen. Der Eintritt ist kostenlos, um eine Spende zur Deckung der Unkosten ist erwünscht.

Homefield Four

Bild: privat

Villingen, Irish Pub, Fr, 29.3., 21 Uhr: In klassischer Trio-Besetzung führen "Homefield Four" durch die letzten vier Dekaden Musikgeschichte. Der deutliche Schwerpunkt liegt bei ihrem Programm auf die 70er Jahre. Homefield Four wurde 2004 von Gitarrist und Sänger Markus Hillmer gegründet.

Johann König: Jubel, Trubel, Heiserkeit

Bild: Boris Breuer

Villingen, Neue Tonhalle, Fr, 29.3., 20 Uhr: Das neue Bühnenprogramm von Comedian Johann König heißt "Jubel, Trubel, Heiserkeit" und dreht sich um die Fragen nachdem die Kinder groß, das Haus gebaut und Bäume gepflanzt wurden. Karten gibt es im Internet auf www.vaddi.tickets

Regionentheater: Kunst

Bild: Veranstalter

Bad Dürrheim, Kurhaus, Fr, 29.3., 20 Uhr: Das Regionentheater führt die Komödie von Yasmina Reza auf. Das Stück erzählt die Geschichte, in der die Autorin das Zerbrechen einer langjährigen Männerfreundschaft, ausgelöst durch eine anscheinende Lapalie, beschreibt.