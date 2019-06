Ihnen ist langweilig? Sie möchten etwas unternehmen? Hier gibt es unsere Veranstaltungstipps für Ihre Region.

Warum Wissenschaft Bürgerbeteiligung braucht

Bild: Veranstalter

VeranstalterFurtwangen, Hochschule, Do, 27.6., 20 Uhr: Beim Studium Generale-Vortrag mit Claudia Göbel (Bild) geht es um die Wissenschaft und warum diese Bürgerbeteiligung braucht. In ihrem Vortrag spricht sie über „Citizen Science“, also Forschungstätigkeiten, die von Menschen durchgeführt werden, die nicht beruflich als Wissenschaftler arbeiten. Neben ehrenamtlichem Naturschutz und experimenteller Archäologie zählen auch partizipative Gesundheitsforschung und Biomedizin zu dieser Art Forschung. Der Vortrag beleuchtet verschiedene Beispiele und Traditionslinien und gibt einen Überblick über aktuelle Entwicklungen in Deutschland und Europa. Die Referentin Claudia Göbel forscht zu Wissenschaft im Hinblick auf Organisationsstrukturen, Forschungsdaten und politische Relevanz. Der Eintritt zum Vortrag in Hörsaal I 0.17 ist frei.

Heimatabend

Bild: Veranstalter

Bad Dürrheim, Kurhaus, Do, 27.6., 20 Uhr: Unter dem Motto „Endlich Sommer“ stimmt der Trachtenverein mit Schwarzwald-Liedern, Wanderliedern und Tänzen auf die sonnige Jahreszeit ein. Die Kinder- und Erwachsenengruppe, die Musikgruppe sowie der Chor zeigen ihr können. Karten sind an der Abendkasse für sechs Euro erhältlich. Einlass ab 19 Uhr.

Spazieren im Städtle

Bild: Villinger Bündnis für Familie und Senioren

Villingen, Seniorenresidenz am Kaiserring, Do, 27.6., 15 Uhr: Traditionell führt Henry Greif (Bild) den Spaziergang immer am letzten Donnerstag im Monat durch die Stadt und lüftet so manches Geheimnis. Treffpunkt ist um 15 Uhr vor dem Kaisersaal der Seniorenresidenz am Kaiserring. Bis Oktober finden die Führungen statt.

250 Jahre Stadt- und Kurkapelle

Bild: Veranstalter

Triberg, Kurhaus, Fr/Sa/So, 28./29./30.6., 20/ Uhr: Mit dem großen Festwochenende findet das Jubiläum der Stadt- und Kurkapelle Triberg ihren Höhepunkt. Am Freitag geht es ab 20 Uhr los mit einem Farbspiel im Burggarten, bevor am Samstag die Bands Lauterblech und Brasserie das Festzelt unterhalten.

Schäferstündchen – Kammerkonzert

Bild: Veranstalter

Villingen, Musikscheune Villingen-Pfaffenweiler, Fr, 28.6., 19 Uhr: Im wechselnden Miteinander besingen und bespielen die Musikerinnen „Liebesleid und Liebesfreud“ der Schäfer, Faune und Nymphen, denen der Gesang der Nachtigall oder die Flöte des Damon die Ruhe stiehlt.

Sportwoche der Sportfreunde Schönenbach

Bild: Microgen stock adobe

Furtwangen, Sportplatz Schönenbach, Fr/Sa/So/Mo, 28./29./30.6. und 1.7.: Auftakt des viertägigen Festes macht der Bregtäler-Elfmetercup mit Malle Party am Freitag. Die Wälder Kult-Kneipen Party erinnert mit Getränken wie Laterne, Korea, Persico-Apfel und Bananenweizen oder Kiba an die alten Zeiten.

Feierabendhock der Burgzunft Hammereisenbach

Bild: P. Dorer

Vöhrenbach, Pulvermatte Hammereisenbach, Fr, 28.6., 17 Uhr: Die Burgzunft Hammereisenbach lädt ab 17 Uhr zum Feierabendhock. Die Besonderheit ist die „Offene Bühne“, bei der jeder Musiker, ob mit der Steirischen, Gitarre oder einfach als Sänger, willkommen ist. Leckeres vom Grill und kühle Getränke warten.

Der Gesang von Bienen

Bild: Veranstalter

Königsfeld, Buchhandlung Hornscheidt, Fr, 28.6., 19 Uhr: Autor Ralf Dorweiler (Bild) liest aus seinem Abenteuerroman der von Bienen, Nonnen und einem einfachen Mann, den das Schicksal an den Hof Barbarossas verschlägt, handelt. Anmeldung: 07725/91137, buch-hornscheidt@t-online.de.