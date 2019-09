Ihnen ist langweilig? Sie haben Lust etwas zu unternehmen? Hier gibt es acht Veranstaltungstipps in der Region zur Auswahl.

Spazieren im Städtle

Bild: Villinger Bündnis für Familien und Senioren

Villingen, Seniorenresidenz am Kaiserring, Do, 26.9., 15 Uhr: Seit April spaziert Henry Greif im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Spazieren im Städtle“ jeden Monat mit Besuchern durch die historische Altstadt Villingens. Das Villinger Bündnis für Familie und Senioren freut sich, dass das Interesse auch dieses Jahr wieder groß ist. Traditionell findet der Spaziergang immer am letzten Donnerstag im Monat statt. Treffpunkt ist um 15 Uhr vor dem Kaisersaal der Seniorenresidenz Am Kaiserring. Der letzte Termin findet am 31. Oktober statt.

Feierabendführung

Bild: Stefan Simon

Schwenningen, Städtische Galerie, Do, 26.9., 18.30 Uhr: Den Arbeitstag kann mann nun zusammen mit dem Betrachten von Kunst und Gesprächen darüber ausklingen lassen. Galerieleiterin Vanessa Charlotte Heitland bietet einen Rundgang durch die Ausstellung „Heinz Zander – Schönheiten und Ungeheuer“ an. Anschließender Austausch bei einem Getränk inklusive.

Gregorian meets Pop

Bild: Aris Chaitidis

Singen, Lutherkirche, Do, 26.9., 19.30 Uhr: Mit einem Repertoire von frühmittelalterlichen gregorianischen Chorälen bis zur Verschmelzung berühmter Klassiker der Popmusik im gregorianischen Stil nehmen „The Gregorian Voices“ ihr Publikum mit auf eine Achterbahn der Emotionen. Tickets unter 0800/9991777, im SÜDKURIER Service-Center oder unter ticket.suedkurier.de.

Kinan Azmeh – Württembergische Philharmonie

Bild: Jürgen Lippert

Villingen, Franziskaner Konzerthaus, Fr, 27.9., 20 Uhr: Der syrische Klarinettist und Grammy-Gewinner, Kinan Azmeh, schlüpft in dem eigens für ihn komponierten Konzert, musikalisch in die Rolle eines Seefahrers, während die Philharmonie das tosende Meer darstellt. Konzerteinführung um 19.15 Uhr.

Mein Sohn bleibt beim mir

Bild: picture alliance Sebastian Gollnow dpa

Villingen, Neue Tonhalle, Fr, 27.9., 19 Uhr: Der Kreisverband der SPD im Schwarzwald-Baar-Kreis begrüßt Mesale Tolu im Foyer der Neuen Tonhalle. Sie wird dort aus ihrem Buch „Mein Sohn bleibt bei mir!“ lesen und sich anschließend für Fragen aus der Runde zur Verfügung stellen. Eintritt ist frei.

Lisa Catena – Der Panda Code

Bild: Lisa Catena

Bad Dürrheim, Haus des Bürgers, Fr, 27.9., 20 Uhr: Das Programm von Lisa Catena ist alles, was man von einer Schweizerin nicht erwartet: schnell und komplett unneutral. In einer komplexen Welt hängt alles mit allem zusammen. Aber was spielt ein Panda dabei für eine Rolle? Infos unter www.badduerrheim.de.

Lieder im Bibelgarten

Bild: Selma Zähringer

Furtwangen, Pfarrzentrum St. Cyriak, Fr, 27.9., 18 Uhr: Drei Mitglieder des Ensembles „Musicalicious“ werden im Pfarrzentrum St. Cyriak verschiedene Lieder präsentieren. Durch diese musikalische Reise kann der Bibelgarten noch einmal aus einem ganz anderen Blickwinkel erlebt werden. Der Eintritt ist frei.

Musikkabarett mit Michi Marchner

Bild: Theater im deutschen Haus

St. Georgen, Theater im Deutschen Haus, Fr, 27.9., 20 Uhr: Ausnahmsweise tut Michi Marchner in seinem neuesten Soloprogramm wieder das, was er am besten kann: Er singt, schnauft, rezitiert und flucht um sein Leben. Karten kosten im Vorverkauf und an der Abendkasse 13 Euro, Jugendliche zahlen elf Euro.