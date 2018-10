von SK

Die Brücken am Fluss

Villingen, Theater am Ring, Do, 25.10., 20 Uhr: Die gefühlvolle Geschichte über die schicksalhafte Begegnung von Robert und Francesca ist nun als Musical zu sehen. James Wallers Debütroman kletterte fast ausschließlich durch Mundpropaganda in nur vier Monaten an die Spitze der Bestsellerliste, die Verfilmung zählt zu den bekanntesten Liebesfilmen der 90er-Jahre. Für die Musicalversion schrieb Jason Robert Brown gefühlvolle Melodien mit großen, fast schon opernhaften Momenten verbindet. Karten unter Telefon 07721/822525 und E-Mail tickets@villingen-schwenningen.de.

Delta Blues Garage

Villingen, Jugend- und Kulturzentrum K3, Do, 25.10., 20 Uhr: Sänger Mathieu Cazanave spielt Gitarren, Orgel, Harmonika und Kick, während Marie Rieffly neben Gesang auch Orgel, Tchikatchika und Percussion bietet. Thibaut Czmil ist Drummer der Formation, die nun auf Tour mit ihrem zweiten Longplayer "The Mesmerizing Of The Diligent John Henry" sind.

Sally Irish-Folk trifft Theater

Villingen, Rollmopstheater, Do, 25.10., 20 Uhr: Paddy Tinsley, der irische Singer/Songwriter aus der Fußgängerzone, hat Lieder geschrieben, während die Rollmopsautoren die Geschichte dazu schrieben. Zusammen ergibt das ein romantisches aber auch dramatisches Theaterstück mit live gespielten und gesungenen Folk-Balladen.

Villingen, Theater am Ring, Fr, 26.10., 20 Uhr: Ava Mendoza & Unnatural Ways eröffnen auf der Hinterbühne die neue Saison der "Kernmacherei". Von Akustisch-Minimalistischem über ungewöhnliche Songstrukturen, Post-Noise bis zum Avantgarde Jazz reicht das musikalische Spektrum. Karten: 07721-822525.

Konzertreihe ÖKUltur

St. Georgen, Ökumenisches Gemeindezentrum, Fr, 26.10., 19 Uhr: Peter Woelke (Bild) an der Gitarre wird mit seiner Frau, Ute Haas-Woelke, am Klavier im Duo aus dem frühklassischen bis modernen Bereich mit Stücken von Ferdinando Carulli und Anton Diabelli gestalten. Der Eintritt ist frei, Spenden erbeten.

Jens Neutag – Mit Volldampf

St. Georgen, Theater im Deutschen Haus, Fr, 26.10., 20 Uhr: Mit seinem neusten Abendprogramm "Mit Volldampf" ist Jens Neutag (Bild) im Theater im Deutschen Haus in St. Georgen zu Gast. Die Satire am Puls der Zeit präsentiert der Kabarettist mit seiner messerscharfen Gegenwartsanalyse mit komödiantischen Mitteln.

Helmut Dold: De Hämme

Triberg, Schwarzwaldmuseum, Fr, 26.10., 19.30 Uhr: Der 60-jährige Helmut Dold (Bild), der unter seinem Künstlernamen "De Hämme" auftritt, ist in der Kleinkunstszene längst kein Unbekannter mehr. Seit vielen Jahren begeistert der Trompeter, Entertainer und Sänger sein Publikum im Badnerland.

Die Knöpflespieler

Königsfeld, Gasthaus Waldau Schänke, Fr, 26.10., 19 Uhr: Mit Begeisterung befasst sich die Gruppe schon seit über zehn Jahren mit der Steirischen Harmonika und pflegt die "originale und handgemachte" Musik aus dem Schwarzwälder und alpenländischen Raum. Reservierung: Telefon 07725/3072.

