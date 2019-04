von SK

Ihnen ist langweilig? Sie möchten etwas unternehmen? Hier gibt es unsere Veranstaltungstipps für Ihre Region.

Musical-Show: Musical Cats

Bild: Veranstalter

Bad Dürrheim, Kurhaus, Do, 25.4., 20 Uhr: Das Animations-Team entführt die Besucher in die Welt der Katzen, wenn der Blick auf einen Hinterhof fällt, in dem das Musical beginnt. Eine außergewöhnliche Nacht steht den Katzen mit dem Jellicle Ball bevor, als plötzlich die verstoßene Grizabella auftaucht. Karten sind im Vorverkauf im Haus des Gastes und an der Abendkasse für vier Euro mit Gästekarte und acht Euro regulär erhältlich. Kinder sechs bis zwölf Jahre zahlen zwei Euro und erhalten eine Tüte Chips inklusive.

Spazieren im Städtle

Bild: Villinger Bündnis für Familie und Senioren

Villingen, Seniorenresidenz am Kaiserring, Do, 25.4., 15 Uhr: Am Donnerstag lüftet Henry Greif (Bild) wieder das Geheimnis um das neueste Ziel der Veranstaltungsreihe "Spazieren im Städtle". Traditionell findet der Spaziergang immer am letzten Donnerstag im Monat statt. Treffpunkt ist um 15 Uhr vor dem Kaisersaal der Seniorenresidenz Am Kaiserring.

Infraschall aus Windkraftanlagen

Bild: Veranstalter

Furtwangen, Hochschule, Do, 25.4., 20 Uhr: Der Professor für Pharmazeutische Biologie, Werner Roos (Bild), klärt in der Vortragsreihe Studium Generale über die Auswirkungen von Infraschall, verursacht durch Windkraftanlagen, für unseren Organismus und unser Leben auf. Die Druckwellen mit Pulscharakter breiten sich über mehrere Kilometer aus. Der Eintritt ist frei.

Stadtanzeiger Autofrühling

Bild: Rüdiger Fein

Villingen, Innenstadt, Sa, 27.4., 10 Uhr: Am Wochenende veranstaltet die Wochenzeitung Stadtanzeiger wieder die große Autoschau. Von 10 bis 17 Uhr säumen aktuelle Automodelle von Autohäusern der Region die Innenstadtstraßen. Kleine Gäste dürfen sich auf Kinderschminken und Gas-Luftballons freuen.

14. Königsfelder Frühlingslauf

Bild: Veranstalter

Königsfeld, Haus des Gastes, So, 28.4., 11 Uhr: Beim Warmup des Frühlingslaufs um 10.40 Uhr erfolgt eine kurze Einführung in die neue Wellness-Bewegung des Slow Joggings, das gesunde Laufen mit hoher Schrittfrequenz. Infos und Anmeldung unter Telefon 07725/919846 oder Email chripot@t-online.de.

6. International Day

Bild: Stadt Furtwangen

Furtwangen, Robert-Gerwig-Platz, Sa, 27.4., 11 Uhr: Beim International Day laden Studenten aus 13 Nationen ein, die kulinarischen Spezialitäten aus der Türkei, China, Brasilien, Indien, Mexiko, Iran, Vietnam, Jordanien, Lateinamerika, Ungarn, Frankreich, Costa Rica und Marokko zu probieren.

Konzert des Akkordeonorchesters Tennenbronn

Bild: Werner Müller

Tennenbronn, Evangelisches Gemeindehaus, So, 28.4., 17 Uhr: Dirigentin des Akkordeonorchesters Tennenbronn Sabrina Latus wird bekannte Songs mit Ohrwurm-Charakter, wie Hits von PUR oder Joe Cocker, auflegen. Der Eintritt ist frei. Ein Sektempfang findet ab 16 Uhr statt.

Es war einmal...

Bild: Theater am Turm

Villingen, Theater am Turm, So, 28.4., 11 Uhr: Die Wintersaison der Märchenstunden mit Ulrike Dworschak (Bild) gehen zu Ende. Ein letztes Mal zeigt die Märchenerzählerin ihre rund 40-minütige Märchenstunde rund um Rumpelstilzchen, Schneewittchen und Co. für Kinder ab vier Jahren im Theater.