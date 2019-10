Ihnen ist langweilig? Sie möchten etwas unternehmen? Hier sind unsere Veranstaltungstipps für Ihre Region.

Podiumsdiskussion zum Thema „Heimat“

Bild: Bild: Landtag Baden-Württemberg/Jan Polente

Villingen, Neue Tonhalle, Do, 24.10., 19 Uhr: Es wird festlich im Jubiläumsjahr des Villinger Geschichts- und Heimatvereins, wenn Landtagspräsidentin von Baden-Württemberg, Muhterem Aras, zur Bedeutung von Heimat spricht. Was ist Heimat? – dazu diskutieren der Stadt auf besondere und vielfältige Weise verbundene Podiumsgäste im zweiten, großen Programmteil des Festakt-Abends. Wer am 50. Geburtstag des Geschichts- und Heimatvereins teilhaben möchte, meldet sich beim SÜDKURIER unter Telefon 07721/80047342 an.

George Owell 1984

Bild: Alvise Predieri

Villingen, Theater am Ring, Do, 24.10., 20 Uhr: Rund 70 Jahre nach der Erstveröffentlichung des Bestsellers beweist das Schauspiel „1984“, dass die Geschichte um den allwissenden „Big Brother“ weiterhin hoch-aktuell ist. Was seinerzeit düstere Zukunftsvision war, scheint inzwischen teilweise die Welt von heute zu beschreiben. Stückeinführung um 19.30 Uhr im kleinen Saal.

Musical-Show: Mamma Mia

Bild: Kur- und Bäder Bad Dürrheim

Bad Dürrheim, Kurhaus, Do, 24.10., 20 Uhr: Mamma Mia ist eine charmante und humorvolle Geschichte um drei mögliche Väter und zwei unvergessliche Tage. Das Musical über Donna, die mit ihrer 20-jährigen Tochter auf einer kleinen griechischen Insel lebt kostet acht Euro Eintritt, mit Gästekarte vergünstiger Eintritt. Kinder von 6 bis 12 Jahren zahlen zwei Euro.

Der Puppenpalast

Bild: Norbert Henne

Schonach, Pfarrzentrum St. Urban, Fr, 25.10., 15 Uhr: Michael Henne gastiert mit seinem Puppenpalast in Schonach. Dieses Mal erleben der Kasper und seine Freunde neue Abenteuer im Märchenwald mit dem Märchen Rotkäppchen. Die Spieldauer beträgt 55 Minuten und ist für Kinder ab zwei Jahren geeignet.

Naturheilkunde mit Bienenprodukten

Bild: Veranstalter

Tennenbronn, Gasthaus Löwen, Fr, 25.10., 19.30 Uhr: Auf Einladung des Imkervereins Tennenbronn wird der Apotheker und Heilpraktiker Dr. Joachim Exner aus Alpirsbach in seinem Vortrag über das Thema Naturheilkunde mit Bienenprodukten, der sogenannten „Apitherapie“ sprechen. Der Eintritt ist frei.

The Wedding at Ghostmoor Castle

Bild: Veranstalter

Schwenningen, Waldorfschule, Fr, 25.10., 20 Uhr: Die 7. Klasse der Waldorfschule führt das Stück um einen mysteriösen Fluch der Familie McPhantom auf. Dieser besagt, dass jeder erste Ehemann einer Tochter am 3. Tage nach der Hochzeit sterben muss. Schafft Brian es, diesem Fluch zu widerstehen?

Jazz-Konzert mit Philm

Bild: Veranstalter

Villingen, Jazzkeller, Sa, 26.10., 21 Uhr: Für die Umsetzung seiner Ideen hat der Berliner Saxofonist Philipp Gropper den in New York lebenden Elias Stemeseder (Piano, Synthesizer), den Kölner Bassisten Robert Landfermann und den Schlagzeuger Oliver Steidle aus Berlin um sich geschart.

Serenadenkonzert der Stadtmusik Schwenningen

Bild: Veranstalter

Schwenningen, Neckarhalle, Sa, 26.10., 19.30 Uhr: Bereits in der dritten Auflage findet das Serenadenkonzert statt. Die Zuhörer erwartet lockere, unterhaltsame Musik aus der Wiener Klassik. Karten für zehn Euro unter Telefon 07720/82-2331, www.stadtmusik-schwenningen.de oder an der Abendkasse.