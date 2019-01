von SK

Ihnen ist langweilig? Sie möchten etwas unternehmen? Hier haben wir für Sie die Veranstaltungstipps unserer Region.

Ein Abend für Hansjörg Malonek

Bild: Veranstalter

Villingen, Kulturzentrum Scheuer, Do, 24.1., 20 Uhr: Heute, am 24. Januar 2019, könnte Hansjörg Malonek seinen 60. Geburtstag feiern. Leider ist der Gründer des Villinger Folk-Clubs im vergangenen Sommer in seiner bayrischen Wahlheimat überraschend verstorben. Sein 60. Geburtstag ist Anlass, Hansjörg noch einmal zu feiern und in Form einer "Open-Night", wie es sie früher regelmäßig im Folk-Club gab, seiner zu gedenken. Kartenvorverkauf bei Morys Hofbuchhandlung in der Rietstraße. Ein Erinnerungs-Abend mit vielen Weggefährten, Musik, Sprache, Bildern und Videos.

Dementieren zwecklos

Bild: Uwe Spille

Villingen, Lorettotreff in der Hammerhalde, Do, 24.1., 18.30 Uhr: Einfühlsam, mit großer Wertschätzung, aber auch Humor wird das Thema Demenz auf die Bühne gebracht. Das Schauspiel mit Uwe Spille und Britta Martin (Bild) wendet sich an alle Freude des Theaters mit satirischen Seitenhieben auf gesellschaftliche Verwerfungen und Humor. Der Eintritt ist frei.

Pro Balance – sicherer Halt bis ins hohe Alter

Bild: Veranstalter

Villingen, Pfarrsaal St. Hilarius Weilersbach, Do, 24.1., 15 Uhr: Mit zunehmendem Alter steigt das Risiko zu stürzen, da -oft unbemerkt- die Gangqualität, Balance, Muskelkraft und Beweglichkeit nachlassen. Beim Vortrag "Pro Balance" erläutert Sportwissenschaftlerin Petra Mommert-Jauch Ursachen und Risikofaktoren und zeigt ganz praktisch Möglichkeiten, Stürzen vorzubeugen.

Tag der Informatik

Bild: Veranstalter

Furtwangen, Hochschule, Fr, 25.1., 9 Uhr: An Messeständen präsentieren Studierende der Hochschule beim "Tag der Informatik" die Ergebnisse ihrer Projektarbeiten zu Themen wie Smart Home Technologien, nachhaltiger IT-Produktentwicklung oder Robotik. Auch Kurzvorträge werden angeboten.

Bild: Veranstalter

Königsfeld, Gasthaus Engel Neuhausen, Fr, 25.1., 20 Uhr: Das Duo Sebastian Schnitzer und Fabian Huger (Bild) präsentieren scharfe Jazzcomedy aus dem Schwarzwald auf hochdeutsch. Auf süffisante Art vermischen die beiden Musiker Jazz, Schlager und Sprachwitz zu einem facettenreichen Gastspiel.

Kleine Eheverbrechen

Bild: Veranstalter

Bad Dürrheim, Kurhaus, Fr, 25.1., 20 Uhr: Das Theaterstück handelt von Gilles und Lisa, die seit 15 Jahren verheiratet sind. Plötzlich ist nichts mehr, wie es mal war. Gilles hat durch einen mysteriösen Unfall sein Gedächtnis verloren. War es überhaupt ein Unfall? Karten im Haus des Gastes, Telefon 07726/666266.

Schindel-Hansel-Ball

Bild: Verein

Villingen, Gemeindesaal Heilig Kreuz , Sa, 26.1., 20 Uhr: Das Thema des diesjährigen Schindel-Hansel-Balls ist eine Schiffsreise. Auf der Reise durch gefährliche Weltmeere verspricht die Schindel-Hansel-Zunft ein witziges Programm. Der Eintritt beträgt fünf Euro. Saalöffnung ist um 19 Uhr.

Handharmonikaclub Edelweiß Rohrbach

Bild: Christa Hajek

Furtwangen, Pfarrsaal St. Cyriak, Sa, 26.1., 20 Uhr: Der Handharmonikaverein Edelweiß Rohrbach und das Jugendorchester des Vereins laden zum Jahreskonzert. Unter der Leitung von Dirigentin Beate Ferst reicht die Bandbreite von volkstümlichen Interpretationen bis hin zu Filmmusik und Musicalmelodien.