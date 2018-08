von SK

Sommerferienprogramm im Freilichtmuseum

Bild: Schwarzwälder Freilichtmuseum Vogtsbauernhof

Ihnen ist langweilig? Sie haben Lust etwas zu unternehmen? Hier gibt es unseren Veranstaltungstipp in der Region.

Gutach, Schwarzwälder Freilichtmuseum Vogtsbauernhof, Do, 23.8., 16 Uhr: Ein abwechslungsreiches Ferienprogramm hat das Schwarzwälder Freilichtmuseum Vogtsbauernhof in Gutach für die Sommerferien in Baden-Württemberg für seine kleinen Gäste zusammengestellt. Bis zum 9. September kann täglich von 11 bis 16 Uhr gewerkelt, gespielt und altes Handwerk ausprobiert werden. Die Kinder dürfen zum Beispiel das historische Handwerk des Blaudrucks ausprobieren, Kräuterbuschel binden, Spazierstöcke schnitzen oder Seile drehen.

Mit Schwung ins nasse Vergnügen

Bild: Roland Sprich

St. Georgen, Naturfreibad Klosterweiher, Do, 23.8.: Den von Wettermethereologen vorhergesagten letzten Hochsommertag können Besucher im Klosterweiher St. Georgen noch einmal genießen. Für ein Rutschvergnügen in das Nass sorgt die Rutsche sowie einige aufblasbare Badeinseln. Das Bad lädt bei gutem Wetter noch bis September täglich von 10 bis 20 Uhr ein.

Mitmach-Sommer – Waschz(a)uber-Tage

Bild: W. Rimmele

Neuhausen ob Eck, Freilichtmuseum, Do, 23.8.: Kleine und auch große Gäste waschen Wäsche wie früher, nämlich mit dem Waschbrett und Naturseife, und lernen die verschiedenen Arbeiten rund ums Wäschewaschen kennen. Ohne Strom, dafür mit der eigenen Energie. Anmeldungen, Informationen und Rückfragen unter info@freilichtmuseum-neuhausen.de oder 07461/926 3204.

Trödlermarkt mit Stadtfest

Bild: Stefan Heimpel

Furtwangen, Innenstadt, Sa, 25.8., 9.30 Uhr: An mehr als 350 Ständen werden Schnäppchenjäger beim 46. Trödlermarkt sicher fündig. Start ist um 9.30 Uhr mit dem badischen Umzug, bevor das gleichzeitig stattfindende Stadtfest für Unterhaltung und Erholung nach der Schnäppchenjagd sorgt.

34. Antik Uhrenbörse

Bild: Veranstalter

Furtwangen, Hochschule, Sa/So, 25./26.8., 9/10 Uhr: Neben typischen Schwarzwälder Uhren umfasst das Angebot der 34. Antik Uhrenbörse die ganze Bandbreite an Zeitmessern aus etlichen Epochen, Ländern und Erhaltungsgraden. Der Eintritt kostet fünf Euro und gilt auch für das Deutsche Uhrenmuseum.

Innenhof-Festival: Royal Guitar Club

Bild: Veranstalter

Villingen, Kulturzentrum Scheuer, Sa, 25.8., 20 Uhr: Mit einer enormen Stilvielfalt gelingt es den vier Musikern ihr Publikum auf eine Entdeckungsreise mitzunehmen. Aus altbekannten und neu komponierten Melodien und Arrangements zaubern sie Bluesfeeling, Flamencorhythmus oder Jazzsolos.

Straßenmusiksonntag in Bräunlingen

Bild: Philipp von Ditfurth

Bräunlingen, Innenstadt, Sa/So, 25./26.8., 18/11 Uhr: Die Musik-Akrobaten Gogel und Mäx (Bild) werden am Samstag um 18 Uhr auf der Bühne vor dem Rathaus und auch am Sonntag auf der Lottobühne zu sehen sein. Wie A-capella-Gruppe Unduzo tritt am Sonntag um 12 Uhr auf der Lottobühne auf.

Innenhof-Festival: Kardes Türküler

Bild: Veranstalter

Villingen, Kulturzentrum Scheuer, Fr, 24.8., 20 Uhr: Das 30. Innenhof-Festival startet mit dem einem türkischen Buffet und dem Programm "Lieder der Brüderlichkeit" der Kardes Türküler. Ihr Ziel ist es die verschiedenen ethnischen Kulturen in Anatolien, Mesopotamien und auf dem Balkan zu verbinden.

