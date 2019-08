Ihnen ist langweilig? Sie haben Lust etwas zu unternehmen? Hier gibt es acht Veranstaltungstipps in der Region zur Auswahl.

Musical-Show Mamma Mia

Bad Dürrheim, Kurhaus, Do, 22.8., 20 Uhr: Mamma Mia ist eine charmante und humorvolle Geschichte. Ein unwiderstehliches Musical, welches von Donna, die mit ihrer 20-jährigen Tochter Sophie auf einer kleinen griechischen Insel lebt und dort eine Taverne betreibt. Sophie möchte Sky, ihre große Liebe, heiraten und träumt davon, von ihrem Vater zum Altar geführt zu werden. Im Tagebuch ihrer Mutter entdeckt sie, dass drei Kandidaten dafür in Frage kommen. Diese Ungewissheit soll ein Ende haben. Vorverkauf im Haus des Gastes.

Lust und Leidenschaft, Schmerz und Enttäuschung

Villingen, Franziskanermuseum, Do, 22.8.: Erstmals werden Leben und Werk der vier Villinger Künstler der Moderne – Ludwig Engler, Waldemar Flaig, Richard Ackermann und Paul Hirt – im Rahmen einer umfassenden Ausstellung behandelt. Die Maler hatten mit Problemen zu kämpfen, die jedes Künstlerleben betreffen. Die Ausstellung zeigt viele bisher nie ausgestellte Werke.

Fotoausstellung von Markus Fautz

St. Georgen, Stadtbibliothek, Do, 22.8., 15 Uhr: Fotograf Markus Fautz stellt einige seiner Werke im Format 9 x 13 Zentimeter aus. Das ist aber nicht die einzige Besonderheit des Fotografen. Wenn Markus Fautz mit der Kamera unterwegs ist, zieht er schon mal das Interesse von Spaziergängern auf sich, da der 32-jährige immernoch analog fotografiert.

Sommernachtsmusiken

Villingen, Evang. Johanneskirche, Fr, 23.8., 21 Uhr: Zur vorletzten Sommernachtsmusik in der Johanneskirche ist das Männergesangsensemble „Hearts IV“ aus Calw zu Gast. Das letzte Sommernachtskonzert findet am Freitag, 30. August, statt. Jeweils Eintritt frei. Weitere Infos unter www.kirchenmusik-vs.de.

Konzert mit Wanted Men

Unterkirnach, Maria Tann – Jugendstilsaal, Sa, 24.8., 19 Uhr: Nach der erfolgreichen Première im März wird am Samstag wieder gediegener Country- und Western-Sound von den Brigachtaler Cowboys geboten. Für das leibliche Wohl, Sitzplätze, aber auch eine Tanzfläche ist gesorgt. Karten: www.mt-events.de.

Antik Uhrenbörse und Trödlermarkt

Furtwangen, Hochschule Furtwangen, Sa, 24.8., 9 Uhr: Am Samstag hat die Uhrenbörse von 9 bis bis 18 Uhr geöffnet. Traditionell findet an diesem Tag mit dem Trödlermarkt auch einer der größten Flohmärkte Südbadens und das Stadtfest mit einem riesigen Angebot an Speisen, Getränken und Unterhaltung statt.

Innenhof-Festival: Lucia Pulido

Villingen, Kulturzentrum Scheuer, Sa, 24.8., 20 Uhr: Lucia Pulido, als reserviertes, fast zerbrechlich wirkendes Wesen, überrascht auf der Bühne mit ihrer kraftvollen Stimme und präsentiert lateinamerikanische Musik der 80er und 90er Jahre. Die Kolumbianerin wird begleitet von dem Schlagzeug und Bass.

Kulturfest am Germanswald

Villingen, Parkresidenz am Germanswald, Sa/So, 24./25.8., 16/11 Uhr: Neben einem Kinderprogramm mit Puppentheater, Zauberei und Hüpfburg, erwartet die Besucher dieses Jahr am Samstag um 19.30 Uhr die Rock-Cover-Band Radspitz und am Sonntag bereits um 15.30 Uhr Billy Bob and the Buzzers.