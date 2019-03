von SK

Ihnen ist langweilig? Sie möchten etwas unternehmen? Hier gibt es unsere Veranstaltungstipps für Ihre Region.

Konzert mit dem Quartett Expromt

Bild: Veranstalter

Bad Dürrheim, KWA Kurstift, Do, 21.3., 16 Uhr: Das Quartett Exprompt bringt Frühlingsklänge aus Russland auf die Bühne. Außer Bearbeitungen von traditionellen russischen Liedern, Romanzen und Tänzen, getragen von ensembleeigenen Bearbeitungen von klassischen und neoklassischen Komponisten wie Tschaikowsky, Strawinskij, Schtschedrin und Schostakowitsch bieten die vier Musiker Stilrichtungen wie Gypsy-Jazz, Tango, Klezmer und Filmmusik. Der Eintritt ist frei, Spenden sind immer willkommen.

Drogensuppe Herzogin – Jochen Malmsheimer

Bild: Agentur

Villingen, Theater am Ring, Do, 21.3., 20 Uhr: Wenn Jochen Malmsheimer (Bild) spricht, ist Konzentration gefragt, denn er beherrscht das Sprachspiel wie kein anderer. Der vielfach ausgezeichnete Wortkünstler präsentiert sein neues Soloprogramm. Bekannt ist der Rheinländer vor allem durch seine regelmäßigen Auftritte bei "Neues aus der Anstalt".

Die DDR, der Mauerbau und die Flucht

Bild: Veranstalter

Brigachtal, Pfarrzentrum St. Martin, Do, 21.3., 19.30 Uhr: Otto Fickel (Bild) ist ein Zeitzeuge der bewegenden Zeit von der Spaltung 1948 bis zur Wiedervereinigung im Jahr 1989. Er berichtet aus der Zeit als der Bau der Berliner Mauer voranschritt und wie ihm mit viel Hilfe und etwas Glück die Flucht in die Bundesrepublik gelang. Der Eintritt kostet drei Euro.

Das Geheimnis von Pokey Island

Bild: Zinendorf Schulen

Königsfeld, Haus des Gastes, Do/Fr., 21./22.3., 19 Uhr: Die Unterstufen Theater-AG der Zinzendorfschule versucht in ihrem selbst geschriebenen Stück das Gehemnis der seltsamen Zusammenkunft verschiedener Persönlichkeiten auf der einsamen Insel Englands zu lüften.

Prague Philharmonia – Gábor Boldoczki

Bild: Petr Kralik

Villingen, Franziskaner Konzerthaus, Fr, 22.3., 20 Uhr: Der mehrfache ECHO-Klassik-Preisträger Gábor Boldoczki bearbeitete die Kompositionen von Neruda, Smetana, Janácek und vielen anderen eigens für Trompete um. Eine Konzerteinführung findet um 19.15 Uhr statt. Karten unter Telefon 07721/822525.

Warten auf Godot

Bild: Birgit Heinig

Villingen, Theater am Turm, Fr/Sa, 22./23.3., 20 Uhr: Das Stück "Warten auf Godot" von Literatur-Nobelpreisträgers Samuel Beckett feiert am Freitag Premiere auf der Bühne des Theaters am Turm. Komödie und Tragödie liegen bei dem grotesken Theaterstück faszinierend eng beieinander.

Schülermusical Felicitas Kunterbunt

Bild: Realschule St. Georgen

St. Georgen, Stadthalle, Fr/Sa, 22./23.3., 18 Uhr: Das Kindermusical "Felicitas Kunterbunt" nimmt das Publikum mit auf ein musikalisches Abenteuer, in welchem die Puppe Felicitas auf wilde Piraten, stolze Indianer, einen weisen Drachen und viele weitere geheimnisvolle Weggefährten trifft.

Nockalm Quintett

Bild: Veranstalter

Schonach, Haus des Gastes, Sa, 4.5., 20.30 Uhr: Seit über 30 Jahren steht das Nockalm Quintett bereits auf der Bühne. Ihr Erfolgsrezept von Liedern um das Leben, Freundschaft, Momente des Glücks oder der Leidenschaft lässt sich nun live in Schonach erleben. Karten unter Telefon 07722/964810 oder 07723/2288.