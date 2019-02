von SK

Ihnen ist langweilig? Sie haben Lust etwas zu unternehmen? Hier gibt es acht Veranstaltungstipps in der Region zur Auswahl. Lassen Sie sich inspirieren!

Rheingold

Bild: Sabine Haymann

Villingen, Theater am Ring, Do, 21.2., 20 Uhr: Richard Wagners "Der Ring der Nibelungen" ist ein monumentales Meisterwerk. Der Opernzyklus, eines der größten Bühnenwerke, besteht aus vier Teilen, wovon "Rheingold" der erste ist. Die Oper liefert die Einleitung zum eigentlichen "Nibelungen-Drama" – der faszinierende Auftakt einer unglaublichen Geschichte. Das Rheingold glänzt und lockt auf dem Grund des Flusses, gehütet von den zauberhaften Rheintöchtern. Es verleiht seinem Besitzer endlose Macht, sofern dieser der Liebe abschwört und aus dem Gold einen Ring schmiedet.

Banff Mountain Film and Book Festival

Bild: Max Kroneck

Schwenningen, Theater im Capitol, Do, 21.2., 20 Uhr: Das Banff Mountain Film and Book Festival ist ein Bergfilmfestival, das im Anschluss an das eigentliche Festival mit einer Auswahl der prämierten Filme auf Weltreise geht und spannende Abenteuer- und Outdoorgeschichten auf die große Leinwand zaubert. Tickets gibt es für 13 Euro auf www.banff-tour.de/tickets.

Musical Show: Mamma Mia

Bild: Veranstalter

Bad Dürrheim, Kurhaus, Do, 21.2., 20 Uhr: Sophie möchte Sky, ihre große Liebe, heiraten und träumt davon, von ihrem Vater zum Altar geführt zu werden. Im Tagebuch ihrer Mutter entdeckt sie, dass drei Kandidaten dafür in Frage kommen. Diese Ungewissheit soll ein Ende haben und so lädt sie kurzerhand alle drei "alten Freunde" zur Hochzeit ein.

Zollaktion der Gockelgilde

Bild: Gockelgilde

Villingen, Zollhaus, Fr, 22.2., 12 Uhr: Die Grenze zwischen dem Königreich Württemberg und dem Großherzogtum Baden im Zollhaus wird wieder für einen halben Tag von freundlichen Zöllnern "bewacht", die um eine freiwillige Spende für den guten Zweck bitten. Die Spenden sind für die Katharinenhöhe.

Altjungfere-Obed im Brigachtal

Bild: Simone Wohlgemuth

Brigachtal, Landhaus am Bahnhof, Fr, 22.2., 19.30 Uhr: Die Bälle der Brigachtaler Alte Jungfere bieten außer Tanz und Gesang auch ganz viel zum Lachen. Büttenreden, Sketche und lustige Lieder werden in ein abwechslungsreiches Programm verpackt. Einlass: 17 Uhr. Eintritt: sieben Euro.

Nachtumzug der Strohhansel Schönenbach

Bild: Veranstalter

Furtwangen, Schönenbach, Fr, 22.2., 20 Uhr: Der 21. Nachtumzug mit Gastzünften, befreundeten Narrenvereinen und Musikgruppen findet am Freitag ab 20 Uhr in Schönenbach statt. Anschließend ist närrisches Treiben im gesamten Dorfzentrum bis in den frühen Morgen.

Kartenvorverkauf für Glonki Obed und Kinderball

Bild: Jens Fröhlich

Villingen, Café Dammert, Sa, 23.2., 9 Uhr: Für die beiden Ballabende der Glonki-Gilde mit dem Thema "Deutschland-Tour" und den Kinderglonkiball können noch Karten unter info@glonki.de reserviert werden. Am Samstag werden die bestellten Karten von 9 – 13 Uhr im Café Dammert ausgegeben.

Preismaskenball der Burgzunft Hammereisenbach

Bild: Carmen Hegenauer

Vöhrenbach, Festhalle Hammereisenbach, Sa, 23.2., 20 Uhr: Wer sich als Einzelmaske oder Gruppe präsentieren will, kann sich ab 19.30 Uhr direkt in der Halle anmelden. Auch auswärtige Teilnehmer sind willkommen, jede Aufführung wird von einer Jury prämiert. Saalöffnung ist um 18.30 Uhr.