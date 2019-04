von SK

Theatralische Stadtführung: Das Alte Rathaus und der Fall Jakob Kraut

Bild: Bild: WTVS

Villingen, Franziskaner Kulturzentrum, Do/Fr, 2./3.5., 18 Uhr: An zwei Tagen Anfang Mai öffnen sich wieder die Türen des Alten Rathauses für das Stadtführungstheater „Das Alte Rathaus und der Fall Jakob Kraut“. Die Akteure spielen, führen und singen sich durch Villingens Mittelalter und frühe Neuzeit und machen so die Entwicklungsgeschichte des Alten Rathauses, eines der ältesten Gebäude der Stadt lebendig. Eine Teilnahme ist nur nach Anmeldung möglich. Die Karte kostet 10 Euro pro Person. Telefon 07721/822340, Fax: 07721-82-2347, E-Mail: tourist-info@villingen-schwenningen.de.

Wie werde ich Popstar (und warum?)?

Bild: Frederike Wetzels

Donaueschingen, Kulturbahnhof, Do, 2.5., 20.30 Uhr: Linus Volkmann (Bild) ist mit seinem Buch "Wie werde ich Popstar (und warum?)?" zu Gast und trägt daraus vor. Der gebürtige Frankfurter lebt in Köln und ist Buchautor und Popjournalist. Für seinen Beitrag zu „Eier aus Stahl – Max Giesinger und die deutsche Industriemusik“ erhielt er den Grimme-Preis.

Waldspaziergang für die ganze Familie

Bild: Stadt Schramberg

Schramberg, Parkplatz Trimm-Dich-PfadBeschenhof, Do, 2.5., 16 Uhr:Die Natur besser kennenlernen ist bei einem Waldspaziergang für die ganze Familie mit Udo Schäfer möglich. Zum Thema Pilze, Pflanzen, Flechten, Moose und Bäume ist Treffpunkt am Parkplatz Trimm-Dich-Pfad bei der Reitanlage Beschenhof. Gebühr fünf Euro, Kinder 2,50 Euro, Familien 12,50 Euro.

Live-Musik mit One Dollar

Bild: Veranstalter

Triberg, Staude Gremmelsbach, Fr, 3.5., 19 Uhr: Deutsche, englische, italienische Hits aus den 70er, 80er, 90er Jahren bis zu aktuellen Titeln bietet die Band One Dollar (Bild). Die beiden Musiker Margaret Miller und Arno Hornung sind seit über sieben gemeinsam musikalisch unterwegs. Der Eintritt ist frei.

32. Jazzfest Rottweil: David Sanborn Acoustic Band

Bild: Veranstalter

Rottweil, Alte Stallhalle, Fr, 3.5., 20.30 Uhr: David Sanborn (Bild) gilt als einer der einflussreichsten Saxophonisten im Bereich R&B, Pop und Jazz. Der sechsfache Grammy-Preisträger spielte bereits mit Größen wie Bruce Springsteen oder den Rolling Stones und richtet sich nun wieder mehr an Blues und Jazz aus.

Sabrina Weckerlin

Bild: Veranstalter

Bräunlingen, Stadthalle, Fr, 3.5., 20 Uhr: Seit Jahren gehört Sabrina Weckerlin (Bild) zu den erfolgreichen Musicalstars in Deutschland. Sie spielte in Musicals wie Die drei Musketiere, Wicked oder Tarzan und war schon auf Konzerttournee in Japan, Russland und Amerika. Auf Popmusik gehört in ihr Repertoire.

Rock'n'Roll City-Jamboree

Bild: Werbefoto Robold

Donaueschingen, Verschiedene Lokale in der Innenstadt, Fr/Sa, 3./4.5., 21/16 Uhr: Mit den Gästen aus Italien von der Band Strike und der VS-Band Buffalo Chips (Bild) werden das Irish Pub und das Twist Hoch 2 bereits am Freitagabend das Rockabilly-Wochenende eröffnen. Der Samstag startet um 16 Uhr.

International Dawn Chorus Day

Bild: Toni Schifer

Furtwangen/St. Georgen, Fuchsfalle, Fr/Sa/So, 3./4./5.5., 17/11/4.30 Uhr: Zum internationalen Tag des Vogelgesangs werden beim Vogelklang Soundcamp am gesamten Wochenende zahlreiche Interaktionen rund um Vogelgesang geboten. Der genaue Programmablauf ist unter <%LINK auto="true" text="http://www.global-forest.com" href="http://www.global-forest.com" %> abrufbar.