Ihnen ist langweilig? Sie möchten etwas unternehmen? Hier sind unsere Veranstaltungstipps für Ihre Region.

Weihnachtsmarkt in Schwenningen

Bild: Roland Sprich

Schwenningen am Neckar, Muslenplatz, Do, 19.12., 11 Uhr: Bis Sonntag lädt der doppelstädtische Weihnachtsmarkt auf dem Schwenninger Muslenplatz zum Bummeln ein. Täglich von 11 bis 21 Uhr bieten die zahlreichen Aussteller handgefertigte Waren, warme Mützen, Schwarzwaldmode und Weihnachtsdekorationen an. Auch kulinarische Genießer kommen bei Glühwein und Punsch, deftigen und süßen Köstlichkeiten nicht zu kurz. Einzelkünstler und Chöre präsentieren auf der Bühnen jeden Tag ein abwechslungsreiches Programm.

Kelten zwischen Baar und Bodensee

Bild: privat

Villingen, Franziskanermuseum, Do, 19.12., 19 Uhr: Das Franzsikanermuseum erhält für besondere Initiativen und Aktivitäten in Zusammenhang mit Keltischem Erbe den bundesweit ausgeschriebenen Preis des Vereins KeltenWelten. Nach der feierlichen Preisverleihung wird Kreisarchivar Jürgen Hald (Bild) über die „Kelten zwischen Baar und Bodensee“ referieren.

Spielzeugausstellung

Bild: Simona Ciubotaru

Schönwald, Im Eschle, Do, 19.12., 14 Uhr: Einen Zeitsprung können Besucher noch bis Anfang Januar erleben, wenn sie über die Türschwelle des Eschle treten. Spielzeuge aus fast vergessenen Zeiten lassen Erinnerungen wieder wahr werden. Neben Omas Puppen und Puppenhäuschen sind Kasperleuppen, Modellautos, alte Kinderbücher und Eisenbahnwagen zu bewundern.

Adventskonzert der Glockengruppe und Stubemusik

Bild: Veranstalter

Triberg, Wallfahrtssaal Maria in der Tanne, Sa, 21.12., 19 Uhr: Die Glockengruppe und Stubemusik des Trachtenvereins St. Georgen laden zum Adventskonzert . Die Gäste können sich auf einen bunten Reigen weihnachtlich-besinnlicher Melodien und kurzen Textstücken freuen. Eintritt frei und Spenden willkommen.

Weihnachtskonzert der Villinger Klosterspatzen

Bild: Staatliche Hochschule für Musik Trossingen

Villingen, Franziskaner Konzerthaus, So, 22.12., 17 Uhr: Der bekannte Kinder- und Jugendchor wird festliche Weisen des Barock ebenso präsentieren, wie vertraute Lieder aus alter und neuer Zeit. Karten gibt es für 15 Euro im Franziskaner Kulturzentrum, Telefon 07721/822525.

Konzert mit Chorus Mundi

Bild: Veranstalter

Villingen, Evangelische Markuskirche, Sa, 21.12., 18 Uhr: Die 40 aktiven Sängerinnen und Sänger von Chorus Mundi überrascht auch in diesem Jahr mit neuen Liedern. Die Bandbreite reicht von klassischen Gospels und Spirituals bis zu mitreißenden modernen Liedern. Der Eintritt ist frei, Spenden willkommen.

Die Widerspenstige

Bild: Kurt Weiß

Villingen, Turn- und Festhalle Obereschach, So, 22.12., 17 Uhr: Die Theatergruppe des Männergesangvereins Frohsinn freut sich schon auf die traditionellen Aufführungen. Auf dem Programm steht der Dreiakter „Die Widerspenstige“ von Franz Vogl. Kartenreservierungen unter Telefon 07721/74877.

Der gestiefelte Kater

Bild: Ute Scholz

St. Georgen, Theater im Deutschen Haus, So, 22.12., 15 Uhr: Nach dem Märchen der Gebrüder Grimm kommt dieses Mal eine Märchenproduktion mit „Der gestiefelte Kater“ auf die Theaterbühne. Karten gibt es bei der Natur- und Feinkost Hoppe. Reservierungen per Email an info@puthe.de gegen Vorkasse.