Ihnen ist langweilig? Sie haben Lust etwas zu unternehmen? Hier gibt es acht Veranstaltungstipps in der Region zur Auswahl.

Sommerfest der Schanzel-Zunft Villingen

Bild: Miriam Uhrig

Villingen, Festplatz Walkebuck, Sa/So, 20./21.7., 14/10 Uhr: Die Schanzel-Zunft Villingen lockt auch in diesem Jahr mit ihrem leckeren Spießbraten auf das Festgelände in der Südstadt. Am Samstag werden die Shadoogies ab 18 Uhr für Stimmung sorgen. Der Frühschoppen am Sonntag beginnt um 10 Uhr.

Open-Air: Klosterstüble Sommer-Edition

Bild: Stadtharmonie

Villingen, Haus der Musik, Sa, 20.7., 10.30 Uhr: Die Stadtharmonie öffnet die Türen zur Bläserschule mit Instrumenten-Tasting und öffentlicher Probe. Ab 13 Uhr spielt das Vororchester und die Jugendkapelle, ab 16 Uhr die Villinger Stadtharmonisten und ab 19 Uhr Open-Air Abend der Villinger Kneipenfasnet.

Münsterkonzerte: Europäische Chormusik a cappella

Bild: Finn Loew

Villingen, Münster ULF, Do, 18.7., 19.30 Uhr: Der Jugendkonzertchor der Chorakademie Dortmund setzt sich aus besonders begabten jungen Sängern im Alter von 13 bis 19 Jahren zusammen. Die Jugendkantorei Konstanz besteht aus Jugendlichen im Alter zwischen 10 bis 18 Jahren. Unter dem Titel „I Himmelen“ präsentieren die beiden jungen Ensembles unter der Leitung von Felix Heitmann und Steffen Schreyer feinste A-cappella-Chormusik aus ganz Europa. Der inhaltliche Schwerpunkt des Konzertes liegt auf Werken skandinavischer Komponisten. Karten 15 Euro.

Führung durch den Narrenschopf

Bild: Museum

Bad Dürrheim, Museum Narrenschopf, Do, 18.7., 14.30 Uhr: Die Teilnehmer erfahren bei der Führung mit Elisabeth Reifgerste mitunter Kurioses über die schwäbisch-alemannische Fastnacht und ihre Bräuche. Ein hoher Unterhaltungswert ist garantiert. Während der Führung können die Besucher auch Helma Wiede bei traditionellen Stickarbeiten für das Geisinger Gretele zuschauen.

21. Burgspektakel: Siegfried

Bild: Veranstalter

Königsfeld, Burgruine Waldau, Do, 18.7., 20 Uhr: Das Burgtheaterensemble erzählt die Geschichte des Nibelungenhelden Siegfried und entführt die Besucher somit in die urgermanische Vergangenheit mit der schönen Krimhild, dem guten König Gunther, dem Drachen und dem Streit um den Ring der Nibelungen. Begleitet wird das Ensemble von einer echten Rockband.

Charity-Golfturnier: Spielend helfen

Bild: Uli Hugger

Königsfeld, Golfplatz, Fr, 19.7., 11 Uhr: Bei der 20. Ausgabe des „Spielend Helfen Charity Cup“ versammelt sich eine Reihe ehemaliger Sporthelden und Showbiz-Prominenz auf dem Green des Golf-Clubs, um für die Kinderkrebs-Nachsorgeklinik Katharinenhöhe, zum Schläger zu greifen. Zaungäste sind willkommen.

Sommerfest der Vereinigung der Sportangler

Bild: Dieter Wacker

Villingen, Weiheranlage bei Rietheim, Sa/So, 20./21.7., 12/10 Uhr: Frischer Fisch und viel Natur gibt es dieses Wochenende beim Fischerfest an der Weiheranlage zwischen Marbach und Rietheim. Das Angebot der Sportangler umfasst Forellen gebacken und geräuchert sowie geräucherte Aale und auch Fleisch.

Kirchenkabarett: Die Vorletzten

Bild: Die Vorletzten

St. Georgen, Ökum. Gemeindezentrum, Fr, 19.7., 20 Uhr: Das Duo aus Pfarrer Peter Schaal-Ahlers und Stadtdekan Sören Schwesig ziehen alles durch den Kakao, was im kirchlichen Alltag oft so bierernst und humorlos erscheint. Außerdem geht‘s ums liebe Geld, den Kirchenchor und den Sonntag.