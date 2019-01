von SK

Ihnen ist langweilig? Sie haben Lust etwas zu unternehmen? Hier gibt es acht Veranstaltungstipps in der Region zur Auswahl. Klicken Sie sich durch und lassen Sie sich inspirieren!

Artgerechte Spaltung

Schwenningen, Theater im Capitol, Do, 17.1., 20 Uhr: Kabarettist Michael Feindler ist nicht laut. Ihn als leise zu bezeichnen, wäre aber ebenso falsch. Dafür hallt das, was er auf der Bühne sagt, zu lange nach. Seit Jahren hält der Lyriker hartnäckig an der Behauptung fest, man dürfe dem Publikum ruhig etwas mehr zutrauen im Hinblick auf Denkleistung, Schmerzgrenze und Empfindsamkeit. Karten gibt es im Vorverkauf für 20 Euro beim Tourist-Info und Ticket-Service in Villingen und Schwenningen und bei allen Vorverkaufsstellen von Kulturticket Schwarzwald-Baar-Heuberg.

Studium Generale: Die Krebstherapie der Zukunft

Furtwangen, Hochschule Hörsaal I 0.17, Do, 17.1., 20 Uhr: Prof. Dr. med. Paul Graf La Rosée hält in der Reihe Studium Generale einen Vortrag über "Krebstherapie 2020: Genomische Medizin und Immunonkologie". Der Eintritt ist frei. Die Entschlüsselung des menschlichen Genoms hat den Fortschritt bei der Behandlung bösartiger Erkrankungen beschleunigt.

Atomwaffen für Deutschland – warum nicht?

Villingen, Paulus-Gemeindehaus, Do, 17.1., 19.30 Uhr: Ist es sicherheitspolitisch riskanter, Atomwaffen herzustellen und zu besitzen oder sie ganz zu verbieten? Journalist und Autor Andreas Zumach erläutert die Hintergründe des Streits um Atomwaffen. Zu dem Vortrag laden die Evangelische Erwachsenenbildung und das Friedensbündnis VS ein.

Deutsche Staatsphilharmonie

Villingen, Franziskaner Konzerthaus, Sa, 19.1., 20 Uhr: Beethovens viertes Klavierkonzert stellt hohe Anforderungen an den Solisten – eine Herausforderung, die der ECHO-Klassik-Preisträger Matthias Kirschnereit gerne annimmt. Begleitet wird er von der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz.

Kammerjazz: Ballad for G

Villingen, Jazzkeller, Sa, 19.1., 21 Uhr: Kammerjazz in der Nachfolge des innovativsten Jazzklarinettisten der 50er und 60er Jahre des vergangenen Jahrhunderts: Jimmy Giuffre. Intime, durchsichtige Kompositionen und Improvisationen in Blues und Folk verwurzelt, aber auch der modernen E-Musik verpflichtet.

Pinocchio

Villingen, Theater am Turm, Sa, 19.1., 15 Uhr: Acht Schauspieler erzählen die Geschichte des von Meister Gepetto geschnitzten Holzjungen, der immer wieder auf Abwege gerät. Eintrittskarten sind im Vorverkauf bei "Mory's Hofbuchhandlung" erhältlich. Vier Euro bezahlen Kinder, sechs Euro die Erwachsenen.

Nachtumzug und Party

Blumberg, Stadthalle, Fr, 18.1., 18.30 Uhr: Der "Gaszug Randen" feiert am Wochenende sein 35-jähriges Bestehen in der Stadthalle in Blumberg. Beginn ist am Freitag mit einer Partynacht und der Uniformvorstellung. Der Nachtumzug mit anschließender Partynacht ist am Samstag in der Stadthalle geplant.

Spieleabend in der Stadtbibliothek

Schwenningen, Stadtbibliothek am Muslenplatz, Fr, 18.1., 19-22 Uhr: Neues Spiel – neues Glück beim Spieleabend in der Stadtbibliothek. Mit vielen Neuheiten startet die Stadtbibliothek in ihre beliebte Spieleabendreihe für Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahren.