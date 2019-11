Ihnen ist langweilig? Sie möchten etwas unternehmen? Hier sind unsere Veranstaltungstipps für Ihre Region.

Luise Kinseher – Mamma Mia Bavaria

Bild: Martina Bogdahn

Villingen, Theater am Ring, Do, 14.11., 20 Uhr: Luise Kinseher (Bild) tourt mit ihrem neuen Soloprogramm „Mamma Mia Bavaria“ und stellt mit ihrer gewohnt komischen Art klar, wie wichtig Bayern nicht nur für Deutschland oder Europa ist, nein sogar für die ganze Welt. Gesangs- und Jodeleinlagen inklusive. Bekannt ist die Kabarettistin durch viele Bühnenprogramme sowie Film- und Fernsehrollen. Die wandlungsfähige Vollblutkabarettistin zeichnet sich durch ihre Vielseitigkeit aus und gewann damit schon mehrfache Kabarettpreise.

Hugh Moffatt

Bild: Veranstalter

Villingen, Kulturzentrum Scheuer, Do, 14.11., 20 Uhr: Der US-amerikanische Songwriter Hugh Moffatt (Bild) ist beim vorletzten Konzert des Jahres im Folk-Club zu Gast. Was haben Johnny Cash, Dolly Parton, Tammy Wynette, Merle Haggard und The Nitty Gritty Dirt Band gemeinsam? Sie alle nahmen mit großem Erfolg Songs von Hugh Moffatt auf.

Käse aus Baden-Württemberg – Bestes aus Milch

Bild: Stadt Schramberg

St. Georgen, Brigachhaus, Do, 14.11., 19.30 Uhr: Die Landfrauen Brigach laden mit dem Titel „Käse aus Baden-Württemberg – Bestes aus Milch“ zum Vortrag mit Verkostung ein. Der Milchwirtschaftliche Verein wird die Geschichte des Käses, die Käseherstellung, die Einteilung der Käsesorten sowie die Bedeutung für die tägliche Ernährung erklären.

Konzert mit Jancee Pornick Casino

Bild: Martin Disch

Villingen, Kulturzentrum Klosterhof, Fr, 15.11., 20 Uhr: Das Jancee Pornick Casino (Bild) ist die Band um Jancee Warnick, der deutsch-amerikanische Gitarrist mit einem Faible für Rockabilly. Mit rund 3000 Konzerten in Europa und Russland genießen sie internationale Bekanntheit. Eintritt zehn Euro.

Liza Kos: Was glaub ich, wer ich bin?!

Bild: Michel Kitenge

Schwenningen, Theater im Capitol, Fr, 15.11., 20 Uhr: Mit ihrer neuen Show „Was glaub ich, wer ich bin?!“ ist Liza Kos (Bild) auf Bühnen und TV-Sendungen unterwegs. Schlagfertig und mit verblüffenden Wendungen spielt die Wahlaachenerin mit ihren drei Identitäten und dem Selbstverständnis der Frau.

Christina Haigis – Peter Hastedt

Bild: Veranstalter

Schwenningen, Härings Kulturcafé, Fr, 15.11., 20 Uhr: Die Besucher können sich auf einen romantischen Abend mit Werken von Annette von Droste-Hülshoff, Clara Schumann und Fanny Hensel freuen. Pianist und Komponist Peter Hasted begleitet Christina Haigis. Karten unter Telefon 07720/35558.

Literaturtage: Literaturabend mit Karla Paul

Bild: Veranstalter

St. Georgen, Theater im Deutschen Haus, Fr, 15.11., 19 Uhr: Zum Abschluss der Literaturtage ist Literaturbloggerin Karla Paul (Bild) zu Gast. Kartenvorverkauf für acht Euro in der Stadtbibliothek, Natur- und Feinkost Hoppe und Theater im Deutschen Haus sowie für zehn Euro an der Abendkasse. Einlass ist um 18.30.

Musicalabend

Bild: Akademie Stuttgart

Triberg, Schwarzwaldmuseum, Fr, 15.11., 19.30 Uhr: Elise Borkhart und die Tribergerin Adriana Schulte (Bild) sind Teil der fünfköpfigen Formation. Sie präsentieren einen Abend mit Musicals, Solo- und Chorgesang sowie Impro-Theater. Der Eintritt ist frei, über Spenden freuen sich die Studentinnen.