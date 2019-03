von SK

Ihnen ist langweilig? Sie möchten etwas unternehmen? Hier gibt es unsere Veranstaltungstipps für Ihre Region.

Jobs for Future

Bild: Michael Kienzler

Schwenningen, Messegelände, Do, 14.3., 10 bis 17 Uhr: Bis Samstag, 16. März, beantworten auf der "Jobs for Future" rund 290 Unternehmen und Bildungsträger alle Fragen rund um die Themen der Berufswelt. Im Fokus der Messe stehen Arbeitsplätze, Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten, sowohl für Studierende, aber auch für bereits berufstätige Fachkräfte. Der direkte Kontakt ganz ohne Voranmeldung ist der unschätzbare Vorteil der Messe für Fachkräfte, Berufseinsteiger, Schüler oder Studierende. Der Eintritt und die Parkmöglichkeiten sind kostenlos.

Through Darkness: Comeback im Gegenlicht

Bild: Tom Phlippi

Villingen, Theater am Ring, Do, 14.3., 20 Uhr: Basierend auf wahren Erlebnissen erzählt das Musiktheater die Geschichte von Schicksalsschlägen, Hoffnung und der Kraft der Musik des amerikanischen Bariton Douglas Yates, der selbst in die Hauptrolle schlüpft. Stückeinführung findet um 19.30 Uhr im kleinen Saal statt. Karten-Telefon: 07721/822525.

After-Business-Club mit „Diva“

Bild: Sebastian Klingk

Donaueschingen, Alte Hofbibliothek , Do, 14.3., 20 Uhr: Der After Business Club startet nach der Winterpause mit der Band Diva. Die deutsch-schweizerische Formation um Frontfrau Ana Bobinac begeistert mit ihrem Musik-Programm aus den Bereichen Disco, Soul, Pop und Rock in wechselnder Besetzung der Sänger und teilweise der Musiker. Eintritt beträgt fünf Euro.

Peter Pan

Bild: Rüdiger Fein

Villingen, Theater am Ring, Sa/So, 16./17.3., 18/15 Uhr: Isgard Mader und die mehr als 130 Mädchen zwischen dreieinhalb und 25 Jahren haben sich diese schöne Geschichte zur Vorlage für eine Ballettaufführung genommen. Tickets bei der Tourist-Info im Franziskaner, Telefon 07721/822525.

Bild: Veranstalter

Villingen, Kulturzentrum Scheuer, Sa, 16.3., 20 Uhr: Die Kabarettsensation aus Köln Mike & Aydin (Bild) präsentiert nach ihrem erfolgreichen ersten Bühnenprogramm "Nord-Süd-Gefälle" ihre neue Bühnenshow "UN-Vereinte Nationen" und diskutieren politisch völlig unkorekt über die UN. Der Eintritt kostet 15 Euro.

Accordion Affairs

Bild: Veranstalter

Villingen, Jazzkeller, Sa, 16.3., 21 Uhr: Beim Trio Accordieon Affairs könnte man den Eindruck gewinnen, es spiele ein Quartett, denn seit seinem ersten Lebensjahr blinde Musiker und Komponist Jörg Siebenhaar spielt meist synchron mit der rechten Hand Akkordeon und der linken Klavier.

Benefizkonzert mit Big Mama

Bild: Lothar Herzog

Königsfeld, Gemeindehalle Weiler, Sa, 16.3., 20.30 Uhr: Die Rockband Big Mama (Bild) aus dem Kinzigtal ist zum zweiten Mal in Weiler zu Gast. Bei ihrem jetzigen Konzert unterstützt die Band den dreifachen Familienvater, der im vergangenen Jahr eine Hirnblutung erlitt, die sein Leben komplett auf den Kopf stellte.

Beethovenkonzert

Bild: Veranstalter

Königsfeld, Kirchensaal der Brüdergemeine, Sa/So, 16./17.3., 16/17 Uhr: Das Schulorchester der Zinzendorfschulen und das Kammerorchester St. Georgen spielen mit verschiedenen Berufsmusikern, darunter die international bekannte Pianistin Gabriele König, Werke von Ludwig van Beethoven.