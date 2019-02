von SK

Ihnen ist langweilig? Sie haben Lust etwas zu unternehmen? Hier gibt es acht Veranstaltungstipps in der Region zur Auswahl. Lassen Sie sich inspirieren!

In Freiheit zu Fuß durch Europa – Vom Manager zum Pensionär

Bild: Clemens Bleyl

Villingen, Münsterzentrum, Do, 14.2., 20 Uhr: Der Deutsche Alpenverein, Sektion Schwarzwald lädt zu einem öffentlichen Bildervortrag ein. Der Eintritt ist frei. Clemens Bleyl, 63 Jahre, Mitglied in der DAV Sektion Ettlingen, wohnhaft im Kanton Graubünden in der Schweiz, erzählt seine persönlichen Erkenntnisse und seine unvergesslichen Erlebnisse. Wie kam er überhaupt auf die Idee? Wie hat er seine Reise geplant? Welchen Menschen und wilden Tieren ist er begegnet? Hunger, Durst, mörderische Hitze waren häufige Begleiter bei seinem ungewöhnlichen Übergang in die Pension.

Christof Altmann – Trio zu viert

Bild: Veranstalter

Tuttlingen, Landratsamt, Do, 14.2., 19.30 Uhr: Der schwäbische Kabarettist, Liedermacher und Schauspieler Christof Altmann tritt mit seinem "Trio zu viert" im Foyer des Landratsamtes auf. Die vier geben Songs und selbst erlebte Anekdoten rund den Kosmos des Schwaben zum Besten. Karten sind beim Landratsamt für elf Euro und an der Abendkasse für 12 Euro erhältlich.

Vis-á-Vis – Klangkunst im Würfel

Bild: Veranstalter

Trossingen, Volksbank/Würfelsaal, Do, 14.2., 19.30 Uhr: Groß, tieftönend und im Orchester meistens eher am Rande platziert, steht der Kontrabass diesmal ganz im Mittelpunkt des neuen Konzertjahres. Die Studierenden interpretieren neben stilistisch vielfältigen Werken für Kontrabass und Klavier auch eine echte Rarität: ein Kontrabass-Quartett. Eintritt zehn Euro, Studierende frei.

Nachtumzug der Neckartäle Waldhexen

Bild: Rüdiger Fein

Dauchingen, Landgasthof Ritter, Sa, 16.2., 19 Uhr: Der Verein Neckartäle Waldhexen veranstaltet am Samstag den traditionellen Nachtumzug mit vielen Gruppen, Musikern und Hästrägern. Entlang der Umzugsstrecke haben Besenwirtschaften für die Bewirtung der Besucher geöffnet.

40 Jahre Urviecherzunft Bad Dürrheim

Bild: Veranstalter

Bad Dürrheim, Innenstadt, Sa/So, 16./17.2., 18/9.30 Uhr: Die Urviecher-Zunft feiert ihr 40-jähriges Bestehen mit einem Schwarzwälder Freundschaftstreffen am Wochenende. Die Urviecher sind mittlerweile ein fester Bestandteil der Fastnacht in der Region und vor allem in Bad Dürrheim.

Kappenabend der Heimatgilde Frohsinn

Bild: Stefan Heimpel

Vöhrenbach, Festhalle, Sa/So, 16./17.2., 20/18 Uhr: Zu den Höhepunkten der Vöhrenbacher Fasnet zählt der historische Kappenabend. Am Samstag beginnt das Programm um 20 Uhr, am Sonntag um 18 Uhr. Im Mittelpunkt stehen dabei neben der Prinzenrede und der mit Spannung erwartete Sketch.

Zunftball

Bild: Lukas Nagel

Triberg, Kurhaus, Sa, 16.2., 20 Uhr: Neben tänzerischen Einlagen werden das politische und gesellschaftliche Geschehen in der Region auf die Schippe genommen. Eröffnet wird die närrische Veranstaltung vom Fanfarenzug. Bei lustiger Unterhaltung, Musik und Tanz ist auch für das leibliche Wohl bestens gesorgt.

Hexenball der Hexenzunft Furtwangen

Bild: Stefan Heimpel

Furtwangen, Festhalle, Sa, 16.2., 20 Uhr: Ein eigenes Männer- und Frauenballett sowie weitere Tanz- und Gastgruppen werden dem Publikum mit ihren Auftritten einheizen. An der Abendkasse kosten sie acht Euro. Für alle unter 18 Jahren gibt es an der Abendkasse Karten für fünf Euro. Einlass ist ab 16 Jahren.