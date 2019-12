Ihnen ist langweilig? Sie haben Lust etwas zu unternehmen? Hier gibt es acht Veranstaltungstipps in der Region zur Auswahl.

Offene Führung mit Helma Wiede

Bad Dürrheim, Museum Narrenschopf, Do, 12.12., 14.30 Uhr: Zum letzten Mal in diesem Jahr findet heute um 14.30 Uhr eine offene Führung im Fastnachtsmuseum Narrenschopf statt. In katholischer Baaremer Festtagstracht empfängt Helma Wiede die Besucher und führt sie durch die drei imposanten Kuppeln des Narrenschopfes. Dabei erfahren die Teilnehmer einiges über die Bedeutung und Entstehung des alten Fasnachts-Brauchs, der seit 2014 zum immateriellen Kulturerbe in Deutschland zählt. Das Museumscafé hat an diesem Tag von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Studium Generale: Aliens in der Bibel

Furtwangen, Hochschule Furtwangen, Do, 12.12., 20 Uhr: Heute referiert Dr. Hannes Bräutigam in der Reihe Studium Generale an der Hochschule Furtwangen über „Aliens in der Bibel – Was die Kirche zu Außerirdischen zu sagen hat“. Der Vortrag findet in Hörsaal I 0.17 am Campus Furtwangen, Unterallmendstraße 21, statt und der Eintritt ist frei.

Adventssingstunde

Königsfeld, Kirchensaal der Brüdergemeine, Do, 12.12., 19.30 Uhr: Die heutige Adventssingstunde wird von den Zinzendorfschulen gestaltet. Der Chor der 5. Klassen, der große Chor und das Blasorchester bringen unter der Leitung von Johannes Michel Musik aus drei Jahrhunderten zu Gehör. Es gibt auch wieder Gelegenheit zum Mitsingen von Weihnachtsliedern.

Musical Night mit der Trachtenkapelle Nußbach

Triberg, Festhalle Nußbach, Sa, 14.12., 19.30 Uhr: Die Jugendkapelle wird Musicalsongs aus Tarzan, Phantom der Oper und Rocky Horror Picture Show spielen. Die Trachtenkapelle präsentiert Stücke aus Aladdin, Tanz der Vampire und Elisabeth. Eintritt Mitglieder fünf Euro, Erwachsene sieben Euro, Kinder frei.

Weihnachtsoratorium der Kantorei St. Georgen

St. Georgen, Evangelische Kantorei an der Lorenzkirche, Sa, 14.12., 19 Uhr: „Jauchzet, frohlocket, auf, preiset die Tage“ mit diesen Worten beginnt das Weihnachtsoratorium von J.S. Bach. Dies besteht aus sechs Kantaten für Festtagsgottesdienste. Eintrittskarten sind erhältlich für 18, ermäßigt zehn Euro.

Mittelalter-Weihnachtsmarkt

Unterkirnach, Maria Tann, Fr/Sa/So, 13./14./15.12., 15/14/11 Uhr: Lagerleben, viele Zelte, auch das des Medicus, Gaukler und Zauberer, Lagerfeuer und Fackeln bieten Besuchern ein mystisches Bild im Klostergarten. Für feurige Erlebnisse sorgen ab 17.30 Uhr die Feuershows von Chandra Witchfire und Egon Rusch.

Andrej Hermlin and his Swing Orchestra

Villingen, Franziskaner Konzerthaus, Fr, 13.12., 20 Uhr: Auf zarte Blockflöten und sanfte Harfen wartet man vergeblich, denn Andrej Hermlin (Bild) und sein Swing Dance Orchestra lassen große Weihnachtshits, wie „Santa Claus is Coming to Town“ oder „Winter Wonderland“, in einzigartigem Swing-Sound erklingen.

Weihnachtstheater des Gesangvereins

Brigachtal, Turn- und Festhalle Kirchdorf, Sa/So, 14./15.12., 20/19 Uhr: Die Laien-Schauspieler des Gesangvereins Harmonie Brigachtal zeigen einen lustigen Dreiakter mit dem Titel „FC Brigachtal im Showfieber“. Karten bis inklusive Freitag bei Getränke Oberföll in VS-Marbach, Restkarten an der Abendkasse.