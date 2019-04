von SK

Ihnen ist langweilig? Sie möchten etwas unternehmen? Hier gibt es unsere Veranstaltungstipps für Ihre Region.

Saturday Night Fever

Bild: Gerhard Sengstschmid

Villingen, Neue Tonhalle, Do, 11.4., 20 Uhr: Der Kino-Klassiker Saturday Night Fever prägte Ende der 70er-Jahre eine ganze Generation. Der Kinofilm über die New Yorker Diskothekenszene löste eine weltweite Discowelle aus, machte den damaligen Newcomer John Travolta zum Star und das Album der Bee Gees zur meistverkauften Soundtrack-Platte. Nun bringt das Musical das unvergleichliche "Night Fever" ins Theater und erzählt von den spannenden Träumen des jungen Italo-Amerikaner Tony Manero in Brooklyn.

Design als Schnittstelle

Bild: Veranstalter

Furtwangen, Hochschule, Do, 11.4., 20 Uhr: Design wird meist mit Schönheit, Ästhetik und Werbung assoziiert. Anne Matlok (Bild) zeigt auf, wie Design als Informationsvermittler, Übersetzer und als visuelle Grundlage für interdisziplinäre Diskussion und Reflexion zwischen verschiedenen Forschungsbereichen wirkt. Design als Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit.

Tanz der Vampire

Bild: Veranstaltung

Bad Dürrheim, Kurhaus, Do, 11.4., 20 Uhr: Getarnt als Fledermausforscher verfolgt der berühmte Vampirjäger Professor Abronsius mit seinem jungen Assistenten Alfred die Spur der Vampiere. In Transsilvanien retten sich die beiden kurz vor dem Erfrieren in das Wirtshaus von Chagal. Karten im Haus des Gastes und an der Abendkasse für vier Euro.

Auf den Spuren von Klaus Ringwald

Bild: WTVS

Villingen, Franziskaner Kulturzentrum, Fr, 12.4., 18 Uhr: Auf dem Rundgang mit den Stadtführern Dieter Mauch und Gunther Schwarz entdecken die Teilnehmer die Werke des bekannten Schonacher Bildhausers Klaus Ringwald, der unter anderem den Münsterbrunnen erschaffte. Anmeldung unter Telefon 07721/82-2340.

Lange Oster-Einkaufsnacht

Bild: Roland Sprich

St. Georgen, Innenstadt, Fr, 12.4. bis 21.30 Uhr: Der Handels- und Gewerbeverein St. Georgen lädt die Besucher ein, bis 21.30 Uhr die verschiedenen Aktionen der Geschäfte zu genießen. Neben einem Gewinnspiel mit hochwertigen Preisen locken zu dem vielfältige Leckereien verschiedener Vereine.

Knöpflespieler

Bild: Veranstalter

Königsfeld, Gasthaus Waldau Schänke, Fr, 12.4., 19 Uhr: Zu Gunsten der Reha-Klinik Katharinenhöhe sind die Knöpflespieler aus Tennenbronn in der Waldau-Schänke zu Gast und präsentieren ihre handgemachte Musik aus dem schwarzwälder und alpenländischen Raum. Reservierungen: Telefon 07725/3072.

13. Bad Dürrheimer Stirnlampenlauf

Bild: Veranstalter

Bad Dürrheim, Kurpark, Fr, 12.4., 21 Uhr: Zum 13. Mal findet der beliebte Lauf ohne Zeitmessung statt. Die Erlöse aus dem Startgeld von vier Euro des klimaneutralen Charity-Laufs kommen dem Förderverein der Carl-Orff-Schule Villingen-Schwenningen zu Gute. Um 20 Uhr ist Treffpunkt an der Konzertmuschel.

Frühjahrs-Doppelkonzert

Bild: Trachtenkapelle St. Märgen-Glashütte

Furtwangen, Schwarzwaldhalle Neukirch, Sa, 13.4., 20 Uhr: Die Trachtenkapelle St. Märgen-Glashütte lädt am kommenden Samstag ab 20 Uhr zum Frühjahrs-Doppelkonzert in die Schwarzwaldhalle in Neukirch ein. Gastkapelle in diesem Jahr ist die Trachtenkapelle Falkau-Raitenbuch.