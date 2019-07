Ihnen ist langweilig? Sie haben Lust etwas zu unternehmen? Hier gibt es acht Veranstaltungstipps in der Region zur Auswahl.

Villinger Sommertheater: Wir sind mal kurz weg

Bild: Birgit Heinig

Villingen, Spiel- und Sportgelände Pfaffenweiler, Do/Fr, 11./12.7., jeweils 20 Uhr: Vier Männer, „Prachtexemplare“ ihres Geschlechts, die vom Charakter, ihrer Herkunft und ihres Alters kaum unterschiedlicher sein könnten, pilgern auf dem Jakobsweg und suchen den Sinn ihrer Existenz. Auf dem Weg nach Santiago de Compostella haben sie sich allerdings hoffnungslos verlaufen. Sie treffen sich in der „Pampa“ und müssen eine Nacht gemeinsam verbringen. Weitere Vorstellungen sind am 18., 19., 20., 21., 24., 25. und 26. Juli. Karten kosten 15 (ermäßigt 10) Euro an der Abendkasse.

Musical-Show Mamma Mia

Bild: Veranstalter

Bad Dürrheim, Kurhaus, Do, 11.7., 20 Uhr: „Mama Mia“ erzählt die charmante und humorvolle Geschichte um drei mögliche Väter und zwei unvergessliche Tage. 22 der größten Hits von Abba werden zu hören und zu sehen sein. Karten sind im Vorverkauf im Haus des Gastes und an der Abendkasse für vier Euro mit Gästekarte und acht Euro regulär erhältlich.

Lust und Leidenschaft, Schmerz und Enttäuschung

Bild: Veranstalter

Villingen, Franziskanermuseum, Do, 11.7., 13 Uhr: Erstmals werden Leben und Werk der vier Villinger Künstler der Moderne – Ludwig Engler, Waldemar Flaig, Richard Ackermann und Paul Hirt – im Rahmen einer Ausstellung behandelt. Die Maler hatten mit Problemen zu kämpfen, wie dem Umgang mit Farbe und Licht, Motivwahl, Auseinandersetzung mit stilistischen Vorbildern.

775 Jahre Unterkirnach

Bild: Veranstalter

Unterkirnach, Festwiese, Fr, 12.7., 21 Uhr: Am Freitag startet das große Jubiläumsfest ab 21 Uhr mit den „Dorfrockern“ (Bild). Anschließend ist Barbetrieb mit DJ und Shuttleservice. Der Festbetrieb am Samstag beginnt um 15 Uhr. Ab 20 Uhr heißt es „D‘Kirne bebt“ mit „James Torto and friends“.

Blasmusik-Freitag

Bild: Karlheinz Hoffmann

Königsfeld, Musikerheim Neuhausen, Fr, 12.7., 19 Uhr: Der Musik- und Trachtenverein ist Gastgeber des Blasmusik-Freitags am 12. Juli ab 19 Uhr mit vier Musikkapellen. Die Veranstaltung, die es erst seit letztem Jahr gibt, findet abwechselnd in Horgen, Neuhausen, Böhringen und Wolterdingen statt.

Sportfest des FC 07 Furtwangen

Bild: Werner Dold

Furtwangen, Sportgelände Bregstadion, Fr, 12.7., 16 Uhr: Das Sportfest beginnt am Freitagabend um 16 Uhr mit einem zünftigen Feierabendhock. Ab 17 Uhr beginnen die Jugendlichen mit ihrem Fußballprogramm und um 19.30 Uhr der Nacht-Elfmetercup. An allen Tagen ist für das leibliche Wohl bestens gesorgt.

Sommerfest der Historischen Narrozunft Villingen

Bild: Dieter Wacker

Villingen, Spitalgarten, Fr, 12.7., 18.30 Uhr: Am Wochenende verwandelt sich der Spitalgarten zwischen Franziskaner und Romäusturm zu Villingens schönstem Festplatz. Die Historische Narrozunft lädt zum größten Sommerfest der Stadt ein. Geboten wird ein unterhaltsames Programm mit viel Musik.

Orgelmusik zur Marktzeit

Bild: privat

Villingen, Benediktinerkirche, Sa, 13.7., 11 Uhr: Karin Karle aus Münstertal spielt an der rekonstruierten Johann-Andreas-Silbermann-Orgel von 1752 Werke von Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven und Wolfgang Amadeus Mozart. Alle Musikfreunde sind zu dem halbstündigen Konzert eingeladen. Eintritt frei.