von SK

Ihnen ist langweilig? Sie möchten etwas unternehmen? Hier haben wir Ihnen unsere Veranstaltungstipps in der Region.

Wintersport im Schwarzwald

Bild: Edler von Rabenstein – stock adobe com

St. Georgen/Futwangen/Schonach/Schönwald: Dem Wintersportvergnügen steht nun nichts mehr im Wege. Schneefall und frostige Temperaturen haben ideale Bedingungen geschaffen. Der Winterberglift in Schonach sowie der Dobel-Skilift in Schönwald und auch in St. Georgen der Winterberg und Kesselberg sind in Betrieb. Auch die Langläufer kommen auf den Loipen in Schönwald, Schonach und Furtwangen nicht zu kurz. Aktuelle Infos sowie die Öffnungszeiten sind unter http://www.dasferienland.de/schneebericht.html oder bei der Tourist-Info erhältlich.

Karten zu gewinnen

Bild: Herbert Ganter

Furtwangen, Festhalle, Fr 25.01., 19.30 Uhr: Der SÜDKURIER verlost zwei mal zwei Eintrittskarten zum Multimedia-Vortrag "Auf den Spuren der Inkas" von Ute Müller und Herbert Ganter. Wer gewinnen möchte, ruft bitte bis Montag, 14. Januar, 12 Uhr unter Telefon 01379/37050095 (50 Cent pro Anruf aus dem Festnetz, Mobilfunkpreise abweichend) mit dem Stichwort "Inkas" an.

Freizeitspaß in der Spielscheune

Bild: Henry Czauderna – stock.adobe.com

Unterkirnach, Spielscheune, Do, 10.1., 14 Uhr: Kinder sind vom Wetter unabhängig und erleben mit ihren Freunden garantiert einen Nachmittag voller Spaß und Vergnügen. Auch Kindergeburtstage lassen sich hier unabhängig vom Wetter organisieren. Ob auf der Hüpfburg toben oder durch das Kletternetz bis hinauf in den Dachfirst klettern.

Orgelmusik zur Marktzeit

Bild: Veranstalter

Villingen, Benediktinerkirche, Sa, 12.1., 11 Uhr: Die nächste Orgelmusik zur Marktzeit wird von Paul Theis aus Köngen bei Stuttgart gespielt. Zur Aufführung kommen Werke von – sogenannten Wiener Hoforganisten – Ferdinand Tobias Richter, Johann Kaspar Kerli, Gottlieb Muffat und Alessandro Poglietti.

Jahreskonzert der Stadtkapelle Vöhrenbach

Bild: Siegfried Kouba

Vöhrenbach, Festhalle, Sa, 12.1., 20 Uhr: Das Jahreskonzert der Stadtkapelle findet am kommenden Samstag, 12. Januar, um 20 Uhr, in der Festhalle statt. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Karten sind im Vorverkauf bei allen aktiven Musikern, in der Sparkasse sowie an der Abendkasse erhältlich.

Weltklassik am Klavier

Bild: David Ahvlediani

Bad Dürrheim, Haus des Gastes, Sa, 12.1., 17 Uhr: Zum Jahresauftakt gastiert der Pianist Gaidar Beskembirov mit seinen nuancierten Interpretationen. In diesem Jahr vereint er in seinem Programm "Die Phantasie der Leidenschaft" – drei Meister der Romantik: Chopin, Schumann und Rachmaninow.

Neujahrskonzert mit stimmungsvollen Luftaufnahmen

Bild: Veranstalter

Villingen, Evang. Johanneskirche, So, 13.1., 17 Uhr: Am Sonntag veranstaltet die Luftsportvereinigung Schwarzwald-Baar ein Benefizkonzert. Die Musiker des Villinger Quellenland-Ensembles (Bild) werden unterstützt von Rolf "Royce" Langenbach, bekannt als Frontman der Band Bluesquamperfekt.

Neujahrskonzert der Bürgerstiftung

Bild: Musikakademie

Schwenningen, Rathaus Schwenningen, So, 13.1., 11 Uhr: Das Ensemble der Solisti di Salon spielt Werke von Heinrich Strecker, Fermo Dante Marchetti, Fritz Kreisler sowie von Johann und Richard Strauss. Zuvor werden die Posaunen der Musikakademie das Neujahrskonzert feierlich eröffnen.