Ihnen ist langweilig? Sie haben Lust etwas zu unternehmen? Hier gibt es acht Veranstaltungstipps in der Region zur Auswahl.

Karten zu gewinnen!

Bild: Zirkus Charles Knie

Villingen, Festplatz Friedengrund, Donnerstag, 5.9.: Der SÜDKURIER verlost für die Vorstellung am ersten Spieltag des weltbekannten Zirkus Charles Knie am Donnerstag, 5. September, auf dem Festgelände am Friedengrund 25 mal zwei Eintrittskarten. Wer diese gewinnen möchte, ruft bitte bis Freitag, 9. August, 13 Uhr unter Telefon 01379/ 370 500 83 (50 Cent pro Anruf aus dem Festnetz, Mobilfunkpreise abweichend) mit dem Stichwort „Charles Knie“ an. Die Gewinner werden dann telefonisch oder per Post über ihren Gewinn informiert.

Eurobrass

Bild: Eurobrass

Königsfeld, Kirchensaal der Brüdergemeine, Do, 8.8., 19.30 Uhr: Mit viel Liebe zum Detail und mitreißender Spielfreude präsentieren die zwölf Profi-Musiker Stücke aus verschiedenen Stilen und Epochen, die die Vielfalt des Lebens und den Reichtum der Schöpfung widerspiegeln. Für das Konzert wird eine kostenlose Eintrittskarte benötigt, die ab 18 Uhr am Eingang erhältlich ist.

Abschlusskonzert des 29. Workshops

Bild: Veranstalter

St. Georgen, Lorenzkirche, Do, 8.8., 19 Uhr: Rund 40 Sänger haben sich bei einem Workshop in Schönwald zusammengefunden, um ein komplettes Konzert einzustudieren. Initiator dieses Workshops ist der Wahl-Schönwälder Dominique Sourisse aus Straßbourg. Das Programm ist morgen um 20 Uhr nochmals in der Schönwälder Pfarrkirche St. Antonius zu hören.

Abschlussfest Ferienspaß: Motto ‚Multi-Kult(i)‘

Bild: Stadt VS

Schwenningen, Jugend- und Kulturzentrum Spektrum, Fr, 9.8., 15 Uhr: Am Freitag endet das offene Programm mit einem Abschlussfest. Es gibt einen Kinder-Flohmarkt und den „Monkey-Tree“. Ab 16 Uhr ist der legendäre Clown Beppo vom Clowntheater Kakerlaki zu Gast und ab 17 Uhr gibt es eine gemeinsame Grillaktion.

Sommernachtsmusik

Bild: 4bq

Villingen, Johanneskirche Villingen, Fr, 9.8., 21 Uhr: Zu Gast bei der zweiten Sommernachtmusik ist das „Four bones Quartett“ aus Ungarn. Vier talentierte Musiker und Freunde mit einem gemeinsamen Ziel, dem Publikum zu zeigen, wie vielfältig dieses elegante Instrument klingen kann.

Villingen – eine Stadt mit Genuss

Bild: Bild: WTVS GmbH

Villingen, Franziskaner Kulturzentrum, Fr, 9.8., 16 Uhr: Die Themenführung steht im Zeichen von Genuss, Kulinarik und Kultur. Stadtführerin Magdalene Schreiber zeigt bei dem Rundgang durch die historische Innenstadt Orte, an denen Genussmomente erlebt werden können. Buchungen unter 07721/822340.

Test-Ride unter dem Motto ‚Plausch with the Pro‘

Bild: Sauser Event

Bad Dürrheim, RiderMan, Sa, 10.8., 14 Uhr: Knapp sechs Wochen vor der Jubiläumsausgabe des RiderMan vom 20. bis 22.September in Bad Dürrheim, kann die Strecke der Final-Etappe beschnuppert werden. Der Test-Ride auf dem Original-RiderMan-Kurs kann Seite an Seite mit World Tour-Profis absolviert werden.

Führung – Saubere Stadt

Bild: Hans-Jürgen Götz

Villingen, SÜDKURIER-Geschäftsstelle Bickenstraße, Sa, 10.8., 14 Uhr: Stadtführer Rudolf Reim präsentiert das historische Villingen und gleichzeitig will er etwas für die Zähringerstadt tun und bringt deshalb Müllbeutel mit. Die Teilnehmer können mit ihm Abfall in der Innenstadt einsammeln. Handschuhe sind mitzubringen.