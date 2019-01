von SK

Ihnen ist langweilig? Sie haben Lust etwas zu unternehmen? Hier gibt es acht Veranstaltungstipps in der Region zur Auswahl. Lassen Sie sich inspirieren!

Karten zu gewinnen

Bild: Š Ilskens-kl

Balingen, Volksbankmesse, Di 15.01., 20 Uhr: Für das neue Programm mit Dr. Eckart von Hirschhausen "Endlich", Vorstellung in der volksbankMesse in Balingen am 15. Januar verlost der SÜDKURIER drei mal zwei Eintrittskarten. Wer gewinnen möchte, ruft bitte bis Montag, 7. Januar, unter Telefon 01379/370 500 79 (50 Cent pro Anruf aus dem Festnetz, Mobilfunkpreise abweichend) mit dem Stichwort: "Dr. Eckart von Hirschhausen" an. Nach Glück, Liebe und Wundern widmet sich der Doktor der Nation dem größten Thema unserer Zeit: der Zeit!

Freiburger Weihnachts-Zirkus Circolo

Bild: Veranstalter

Freiburg, Messegelände, Do, 3.1., 15 und 19 Uhr: Mehr als zwei Wochen steht die wunderschöne Zirkus-Zelt-Stadt auf dem Messegelände. Adelheid und Christoph Mack, die Veranstalter, haben wieder ein sensationelles Programm in die Manege geholt. Für ein paar Stunden wird der Besucher Teil der Circolo-Familie und taucht in die Welt der Magie, Comedy und Artistik ein.

Der Nussknacker

Bild: Dietmar Scherf

Singen, Stadthalle, Do, 3.1., 17 Uhr: Tschaikowskis Tanzmärchen können die Besucher der Stadthalle Singen in einer Aufführung des Staatlichen Russischen Balletts Moskau erleben. Unter der künstlerischen Leitung des ehemaligen Bolschoi-Startänzers Wjatscheslaw Gordejew agieren aktuell über zehn Preisträger nationaler und internationaler Ballettwettbewerbe im Ensemble.

ÖKultur: Liederabend

Bild: Sabine Porsch

St. Georgen, Ökumenisches Gemeindezentrum, Fr, 4.1., 20 Uhr: Die in St. Georgen aufgewachsene Sopranistin Sophie Rosenfelder gibt mit der Pianistin Magdalena Wolfarth einen Liederabend in der Konzertreihe ÖKultur. Es erklingen nicht nur Lieder aus dem klassischen Repertoire, sondern auch Chansons.

Kolping-Theater: „Onder Dach und Fach“

Bild: Veranstalter

Königsfeld, Haus des Gastes, Fr, 4.1., 19.30 Uhr: Die Tourist-Info Königsfeld veranstaltet einen Theaterabend mit der Kolpingfamilie Schramberg. Mit der Komödie in schwäbischer Mundart von Monika Hirschle verspricht die Truppe wiederum einen vergnüglichen Abend voller Wortwitz und Situationskomik.

Die g'mischte Sauna

Bild: Veranstalter

Villingen, Glöckenberghalle Weilersbach, Fr, 4.1., 19.30 Uhr: In der Wirtsstube sitzen Metzger, Bäcker, Friseur und Bürgermeister zusammen. Sie stellen fest, dass etwas in Sachen Fremdenverkehr geschehen muss. Das Stichwort "Sauna" sorgt für die Besichtigung einer delikaten Örtlichkeit im Nachbarort.

Neujahrskonzert

Bild: Veranstalter

Furtwangen, Pfarrkirche St. Cyriak, Sa, 5.1., 18 Uhr: Am Samstag findet um 18 Uhr das traditionelle Neujahrskonzert mit dem Blechbläserquintett neoBrass und dem Organisten Frank Rieger in der Stadtkirche in Furtwangen statt. neoBrass und Frank Rieger konzertieren seit vielen Jahren regelmäßig miteinander.

Haydns Oratorium "Die Jahreszeiten"

Bild: Veranstalter

St. Georgen, Lorenzkirche, So, 6.1., 17 Uhr: Im Rahmen ihrer traditionsreichen „Dreikönigsarbeitsphase“ sind Chor, Solisten, Instrumentalisten und Nachwuchsdirigenten der Musikhochschule Trossingen unter der künstlerischen Leitung von Prof. Michael Alber zu Gast. Karten bei allen Südkurier-Geschäftsstellen.