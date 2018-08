von SK

Nasses Vergnügen im Kneippbad

Villingen, Kneippbad, Do, 2.8., Villingen, Kneippbad: Nach der einige Monate dauernden Sanierung und einigen Verzögerungen ist seit Samstag wieder das Freibad in Villingen geöffnet. Im Freibad lässt sich jeder noch so heiße Sommertag bestens aushalten: Auf der großen Liegewiese des Kneippbads lässt sich auch bei Hochbetrieb immer ein gemütliches Plätzchen finden, um sich zu entspannen. Ein wettkampftaugliches Schwimmerbecken, ein Nichtschwimmer- und ein Kinderplanschbecken wecken die Lust zu sportlicher Betätigung und wohltuender Erfrischung.

Caveman – Du sammeln, ich jagen!

Rottweil, Zelt am Wasserturm, Do, 2.8., 20 Uhr: Der Amerikaner Rob Becker schrieb mit "Caveman" das erfolgreichste Solo-Stück in der Geschichte des Broadways. Nachdem das Stück in den Vereinigten Staaten von einem Millionen-Publikum bejubelt wurde, bringt Martin Luding es nun auf die Ferienzauber-Bühne. Einlass: 19 Uhr. Abendkasse: 26 Euro.

Kulturcafé mit Kurzführung

Villingen, Franziskanermuseum, Do, 2.8., 15 Uhr: Die Veranstaltung beginnt im Foyer des Franziskanermuseums, wo die Tickets für drei Euro pro Person erhältlich sind. Peter Graßmann begleitet die Gruppe zum Ausstellungcontainer und bietet dort eine Kurzführung an. Auch im Hochsommer ist der Aufenthalt in der Sonderausstellung angenehm, da der Raum klimatisiert ist.

Eröffnung des Naturfreibads

Schönwald, Naturfreibad, Fr, 3.8., 17 Uhr: Im Rahmen eines kleinen Festaktes wird das Naturfreibad nun offiziell eröffnet. Direkt im Anschluss können dann die ersten Bahnen im neuen Becken geschwommen werden. Bewirtet wird an diesem Abend von der DLRG und der CDU Schönwald.

Stadtführung auf dem Fahrrad

Villingen, Franziskaner Kulturzentrum, Sa, 4.8., 14 Uhr: Die Wirtschaft- und Tourismus-GmbH Villingen-Schwenningen lädt ein zu einer geführten Radtour durch das nördliche Umfeld der Stadt Villingen mit dem Stadt- und Gästeführer Franz Kleinbölting. Diese geführte Radtour dauert rund dreieinhalb Stunden.

Nachtwächter-Führung

Villingen, WTVS GmbH Tourist-Info & Ticket-Service, Fr, 3.8., 18 Uhr: Beim Rundgang mit dem Stadtführer Gunther Schwarz als Nachtwächter wird manch interessantes Kapitel der Stadtgeschichte aufgeschlagen. Der Rundgang dauert 90 Minuten. Anmeldung erbeten unter Telefon 07721/822340.

Sommerfest der Feuerwehr Oberkirnach

St. Georgen, Kammererhöhe, Sa, 4.8., 14.30 Uhr: Nach der Festeröffnung um 14.30 Uhr, spielt ab 20 Uhr die Partyband "d'Simiswälder". Am Sonntag findet ab 10 Uhr der Frühschoppen mit "Bossa-Nova" statt. Ab 14 Uhr folgt der Unterhaltungsnachmittag mit dem Trachtenmusikverein Langenschiltach.

Currywurst mit Pommes

Hornberg, Freilichtbühne, Fr, 3.8., 20 Uhr, Hornberg: Im Mittelpunkt des Geschehens steht Penny, die Chefin einer Imbissbude an der Autobahn. Eine Bude, die man anläuft, wenn man auf die Schnelle eine Tasse Kaffee trinken oder sich mal eben Currywurst mit Pommes "rotweiß" reinziehen will.

