von SK

Ihnen ist langweilig? Sie möchten etwas unternehmen? Hier gibt es unsere Veranstaltungstipps für Ihre Region.

Soulution-Party mit Eat the Beat

Bild: Martin Disch

Villingen, Kulturzentrum Klosterhof, Di, 30.4., 20 Uhr: In die neunte Runde geht die Soulution-Partyreihe des Jugendförderungswerks Villingen-Schwenningen. Besonders ist an diesem Abend, dass die vier Djs von einer Liveband unterstützt werden. Die Villinger Soul- und Funkband "Eat the beat" (Bild) steht auf der Bühne und wird den Besuchern kräftig einheizen. Für nur zehn Euro Eintritt wird funkige Live-Musik geboten. Neben den beiden Stamm-Djs DJ Taste und PTS, werden erneut B.B. Kaiser und Nördie Gördie mit dabei sein.

Rock für Peru mit „Stormy Friday“

Bild: Barbara Preiser

Villingen, St. Konrad Gemeindesaal, Di, 30.4., 20 Uhr: Wie jedes Jahr, laden die Perkukreise der Pfarreien St. Konrad und Münster zu "Rock für Peru" ein. Die beiden Bands Stormy Friday und WG and friends werden mit Cover-Songs aus den 60er, 70er und 80er Jahren unterhalten. Der Eintritt ist frei, Spenden werden zugunsten der beiden Perupartnerschaften erbeten.

Maifest der Feuerwehr Mönchweiler

Bild: Cornelia Putschbach

Mönchweiler, Feuerwehrgerätehaus, Di/Mi, 30.4./1.5., 18/11 Uhr: Die Feuerwehr Mönchweiler stellt mit musikalischer Unterstützung des Musikvereins ab 18 Uhr den traditionellen Maibaum, bevor es im Feuerwehrhaus mit Turmbar hoch her geht. Zum Frühschoppen weiht die Feuerwehr ihren neuen Mannschaftstransportwagen ein. Kinderschminken wird ab 13 Uhr angeboten.

Geführte Wanderungen

Bild: Veranstalter

Unterkirnach, Mühlenplatz, Mi, 1.5., 11.15 Uhr: Unterkirnach hat einen Qualitätswanderweg zertifizieren lassen, der pünktlich zur Wandersaison 2019 fertig geworden ist. Der 11,3 Kilometer lange Geschichtspfad mit 25 Stationen wird mit dem Schwarzwaldbotschafter Hansy Vogt (Bild) am Mittwoch offiziell eröffnet.

Konzert mit Bill Drake

Bild: privat

St. Georgen, Ev. Kirche Langenschiltach, Mi, 1.5., 19.30 Uhr: Der Musiker Bill Drake ist mit seiner Frau Teresa zu Gast. Der in Atlanta lebende Musiker hat bereits dreizehn CDs veröffentlicht. In einer Mischung aus Musik und Zeugnis erzählt er von einer schwierigen Kindheit, Versöhnung und einer radikalen Umstellung.

36. Internationaler Neukircher Wandertag

Bild: Rolf Haid dpa/lsw

Furtwangen, Schwarzwaldhalle Neukirch, Mi, 1.5., 7 Uhr: Der Schwarzwaldverein Neukirch lädt zum 36. Internationalen Neukircher Wandertag ein. Start und Ziel befinden sich an der Schwarzwaldhalle. Startzeit ist von 7 Uhr bis 13 Uhr. Es werden Strecken mit fünf und zehn Kilometern angeboten.

La Folia Barockorchester – Regula Mühlemann

Bild: Martin Förster – Sony Classical

Villingen, Franziskaner Konzerthaus, Fr, 3.5., 20 Uhr: Wie viele Künstler vor ihr wurde auch Sopranistin Regula Mühlemann bei ihrem neuen Programm von der ägyptischen Herrscherin inspiriert. Werke von Georg Friedrich Händel, Alessandro Scarlatti oder Antonio Vivaldi kommen zur Aufführung.

Maifest

Bild: Jörg-Dieter Klatt

Tannheim, Festhalle, 1.5., 10.30 Uhr: Traditionell werden die Jungmusiker mit volkstümlichen Mai-Liedern das Fest eröffnen. Über die Mittagszeit unterhält der Musikverein Mönchweiler, bevor das Jugendorchester Dreiklang aus Brigachtal, Tannheim und Pfaffenweiler sowiedie Gauchauch-Musikanten spielen.