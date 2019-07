Ihnen ist langweilig? Sie möchten etwas unternehmen? Hier gibt es unseren Veranstaltungstipp für Ihre Region.

Gesprächsreihe Lebens-Weise

Bild: Veranstalter

Villingen, Theater am Ring, Di, 2.7., 17.30 Uhr: In der Gesprächsreihe „Lebens-Weise“ ist das Ehepaar Petra Brenneisen-Kubon und Rupert Kubon (Bild) zu Gast. Bei den Fragen von Christa Lörcher und Eike Buchmann wird beleuchtet, welcher Mensch hinter dem Mann der Öffentlichkeit steckt. Welche Erkenntnisse er in den vergangenen 16 Jahren gewonnen hat und ob sich sein Bild von der Stadt gewandelt hat? Auch seine Frau, die als Kinder- und Jugendpsychiaterin tätig ist, wird Einblicke in das Leben als Ehefrau und Mutter zweier Töchter geben. Musikalisch umrahmen wird Stephan D. Weisser.