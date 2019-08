Ihnen ist langweilig? Sie möchten etwas unternehmen? Hier gibt es unsere Veranstaltungstipps für Ihre Region. Heute sogar mit Gewinnchance.

Karten zu gewinnen!

Bild: Zirkus Charles Knie

Villingen, Festplatz Friedengrund, Donnerstag, 5.9., 20 Uhr: Der SÜDKURIER verlost für die Vorstellung des weltbekannten Zirkus Charles Knie am ersten Spieltag auf dem Festgelände am Friedengrund 25 mal zwei Eintrittskarten. Wer diese gewinnen möchte, ruft bitte bis Donnerstag, 15. August, 11 Uhr unter Telefon 01379/ 370 500 83 (50 Cent pro Anruf aus dem Festnetz, Mobilfunkpreise abweichend) mit dem Stichwort „Charles Knie“ an. Die Gewinner werden dann per Post über ihren Gewinn informiert.