Ihnen ist langweilig? Sie haben Lust etwas zu unternehmen? Hier gibt es drei Veranstaltungstipps in der Region zur Auswahl.

St. Georgen, Stadthalle, Di, 10.3., 19 Uhr: Die deutsch-kolumbianische Musik-Theater-Produktion des Thomas-Strittmatter-Gymnasiums und der Escuela Normal Superior María Auxiliadora Copacabana handelt davon, dass die Menschen ihren Heimatplaneten Erde unbewohnbar gemacht haben, zum Glück jedoch ein neuer paradiesischer Planet entdeckt, wird.

Villingen, Theater am Ring, Di, 10.3., 20 Uhr: Das in den 60er-Jahren legendäre Chelsea Hotel soll von einem skrupellosen Immobilienhai zu einem luxuriösen Appartementhaus umgebaut werden. Die spukenden Geister haben dabei jedoch auch noch ein Wörtchen mitzureden. Im Stück geht es um die größten Hits der ehemals illustren Hotelgäste. Stückeinführung um 19.30 Uhr.

Schramberg, Subiaco, Dienstag, 10.3., 20 Uhr: Im Jahr 1973 feierte Udo Lindenberg in Hamburg seinen Durchbruch. Doch bereits in den Jahren zuvor strebte der Mann mit Hut auf die Bühne. Am Beginn seiner Laufbahn glaubte er nicht an eine große Karriere. Er bekam kaum Engagements und hielt sich mit Jobs als Jazz-Schlagzeuger über Wasser. Doch er machte sein Ding und wurde zum Idol.