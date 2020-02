Ihnen ist langweilig? Sie haben Lust etwas zu unternehmen? Hier gibt es drei Veranstaltungstipps in der Region zur Auswahl.

Bild: Markus Heinzelmann

Schwenningen, Messegelände, Sa/So, 29.2./1.3., 10 Uhr: Das beliebteste Motorradtreffen im Südwesten Deutschlands findet dieses Wochenende in Schwenningen statt. Stuntprofis und ein Gebrauchtfahrzeugmarkt bereichern die Ausstellung. Am Samstag hat die Messe von 10 bis 18 Uhr, am Sonntag von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Kinder bis 12 Jahre haben freien Eintritt.

Bild: Britt Schilling

Villingen, Franziskaner Konzerthaus, Sa, 29.2., 20 Uhr: Das bereits 1887 gegründete Philharmonische Orchester Freiburg hat lange Tradition und präsentiert im nächsten Meisterkonzert die gefühlsintensiven Werke von Korngold, Rachmaninow und Mahler. Die Konzerteinführung findet um 19.15 Uhr im Raum „Aktionen 1“ statt. Karten beim Tourist-Info & Ticket-Service.

Bild: Veranstalter

Triberg, Kronenlichtspiele, Sa, 29.2., 19 Uhr: Ein Politthriller im antiken Rom: Von ihrem Gatten, Kaiser Claudius, heißt es, er sei bei der Rückkehr von seinem Britannien-Feldzug im Meer ertrunken. Agrippina will jetzt ihren Sohn Nero auf dem römischen Thron sehen. Gesungen wird in Italienisch mit deutschen Untertiteln. Weitere Infos: www.kronenlichtspiele.de.