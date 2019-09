Ihnen ist langweilig? Sie haben Lust etwas zu unternehmen? Hier gibt es sieben Veranstaltungstipps in der Region zur Auswahl.

Das Kondensat

Bild: Jazzclub Villingen

Villingen, Jazzkeller, Sa, 28.9., 21 Uhr: Ein hochkarätiges Trio aus Berlin spielt am Samstag im Jazzkeller: Das Kondensat. Ein Kondensat entsteht beim Übergang eines Stoffes in einen anderen. Dieser sehr komplexe Prozess gibt Energie an die Umgebung ab. Das steht auch für den Bandnamen des Trios: Analoges und Digitales fusionieren, die Erfahrungen aus den Feldern des Jazz mit den neuen Technologien kombinieren, Übergänge von einem ins andere kreieren und dabei das Publikum nicht vergessen. Vielmehr, freigesetzte Energien werden auf das Publikum übertragen.

Herbstfest

Bild: Klaus Dorer

Brigachtal, Turn- und Festhalle Kirchdorf, Sa, 28.9., 19.30 Uhr: Zu Gast ist der Akkordeonverein Brigachtal und das Mundharmonikaensemble „Mundharmonie“. Der Brigachtaler Gesangverein wird wieder vom Partnerchor aus Oberkirnach unterstützt. Neben leckerem Wurstsalat, Wienerle und Käsewürfeln gibt es auch ein großes Kuchenbüffet. Einlass: 18.30 Uhr. Eintritt: acht Euro.

Dinner-Show Blue Planet

Bild: Moni Marcel

Schwenningen, Neckarhalle, Sa, 28.9., 16 Uhr: Eine Dinner-Show mit Tanzeinlagen steigt heute als sechsstündige Großveranstaltung in der Neckarhalle. Die Show heißt „Blue Planet – Farben unserer Welt“, und stellt nach den ersten beiden Gängen des Dinners, die Geschichte des blauen Planeten dar.

Öffentliche Führung: Sammelleidenschaft

Bild: Franziskanermuseum

Villingen, Franziskanermuseum, So, 29.9., 15 Uhr: Die Hobbysammler, deren Exponate in den fünf Vitrinen im Kreuzgang des Museums zu sehen sind, beleuchten die Hintergründe ihres spannenden Hobbys. Sie erzählen, welche Anekdoten mit den Stücken verbunden sind. Die Teilnahme ist kostenlos.

Glück auf und Halleluja!

Bild: Veranstalter

Villingen, Versöhnungskirche Marbach, Sa, 28.9., 20 Uhr: Die ehemalige Gemeindereferentin Ulrike Böhmer, alias Erna Schabiewsky, präsentiert ihr Bühnenprogramm, das die heiklen Themen der Kirche von heute aufgreift: Kirchenschließungen, Klosterleben, Glaubenszweifel, Ehrenamt und Obrigkeiten.

Tag der offenen Tür beim Tanzsportclub

Bild: Tanzsportclub VS

Schwenningen, Tanzsportclub VS, So, 29.9., 14 Uhr: Am Sonntag öffnet der Tanzsportclub von 14 bis 18 Uhr seine Pforten, um sein Angebotsspektrum vorzustellen. Kostenlose Mitmach-Programme, Shows und Vorführungen aus den Clubbereichen Ballett, Breakdance, HipHop und New Vogue werden gezeigt.

Joanna Schulte: Input, Output, Schwarz

Bild: Joanna Schulte

St. Georgen, Künstlerresidenz, Sa, 28.9., 11 Uhr: Während ihres Residenzaufenthaltes im Kunstverein rückte das „Schwarze“, als Sinnbild für das Verborgene, ins Zentrum von Joanna Schultes Interesses. Die Höhen und Tiefen einer Schallplattenpressung, geben den Weg der Nadel vor, ähnlich eines Wanderweges.