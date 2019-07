Ihnen ist langweilig? Sie haben Lust etwas zu unternehmen? Hier gibt es sieben Veranstaltungstipps in der Region zur Auswahl.

Trossinger Orgelklasse: Meisterwerke von Bach

Bild: Musikhochschule Trossingen

Schwenningen, Kath. Kirche St. Franziskus, So, 28.7., 17 Uhr: Die Studierenden der Orgelklasse an der Trossinger Hochschule für Musik nehmen den 269. Todestag von Johann Sebastian Bach zum Anlass, um ausgewählte Meisterwerke Bachs auf der Lenter-Orgel zu interpretieren. Eintritt frei.

Matinee mit Alphorn und Orgel

Bild: Ana Stankovic

Villingen, Evang. Johanneskirche, So, 28.7., 11.15 Uhr: In einer etwa 40-minütigen Matinée bieten Ana Stankovic und Peter Hastedt ein buntes ungewohntes Programm für Alphorn und Orgel. Es wurden Werke aus der Klassik, Romantik, Moderne und beschwingter alpenländischer Volksmusik zusammengestellt.

Münsterkonzert mit James O‘Donnell

Bild: Clare Clifford

Villingen, Münster ULF, So, 28.7., 18 Uhr: Erstmals seit vielen Jahren gastiert ein Organist aus dem europäischen Ausland an der großen Orgel des Villinger Münsters: James O‘Donnell von der Westminster Abbey, London. Auf dem Programm stehen Werke von J.S. Bach, Frank Bridge, César Franck, William Walton, Camille Saint-Saëns und Louis Vierne. James O‘Donnell ist Organist und Chordirektor an der Westminster Abbey, wo er für die gesamte Kirchenmusik verantwortlich ist. Karten zu 10 Euro sind im Vorverkauf beim Ticket-Service im Franziskaner Kulturzentrum.

Weinfest in der Villinger Innenstadt

Bild: Rüdiger Fein

Villingen, Innenstadt, Sa, 27.7., 11 Uhr: Nicht nur, dass es ein Treffpunkt für Jung und Alt ist und dass das Fest von einer Reihe von Villinger Vereinen mitgetragen wird – das Weinfest, zu dem der Lions Club Villingen in die Fußgängerzone einlädt, dient auch noch einem humanitären Zweck. In diesem Jahr wird der Erlös an den neu gegründeten Verein „Mit Krebs leben“ gehen.

Fröhlicher Ferienbeginn

Bild: Stefan Heimpel

Furtwangen, Gelände Firma Braun & Heine, Sa, 27.7., 16 Uhr: Auch in diesem Jahr lädt die Feuerwehr Furtwangen-Schönenbach zum „fröhlichen Ferienbeginn“ ein. Der Hock findet auf dem Gelände der Firma Braun & Heine statt. Am Samstag beginnt um 16 Uhr der Hock für die ganze Bevölkerung.

Sommerfest des SV Rietheim

Bild: SV Rietheim

Villingen, Sportanlage Rietheim, Sa/So/Mo, 27./28./29.7., 13/10/14.30: Heute um 13 Uhr startet der Fußballnachwuchs und die alten Herren mit ihren Spielen. Am Sonntag um 10 Uhr beginnt das traditionelle Ortsturnier der Laienmannschaften. Am Montag um 14.30 Uhr stehen die Senioren und Kinder im Mittelpunkt.

Dorfhock Neukirch

Bild: S. Heimpel

Furtwangen, Schwarzwaldhalle Neukirch, Sa/So, 27./28.7., 18/11 Uhr: Am ersten Ferien-Wochenende findet wieder der traditionelle Dorfhock statt. Am Samstag ist ab 18 Uhr Barbetrieb und Live-Musik mit „Locker vom Hocker“. Am Sonntag startet beim Frühschoppen die Trachtenkapelle St. Märgen-Glashütte durch.