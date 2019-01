von SK

Ihnen ist langweilig? Sie haben Lust etwas zu unternehmen? Hier gibt es acht Veranstaltungstipps in der Region zur Auswahl. Lassen Sie sich inspirieren!

33 Jahre Narrenzunft Erzknappen

Bild: Sprich, Roland

Tennenbronn, Sporthalle, Sa/So, 26./27.1., 19/13.33 Uhr: Das Schnapszahl-Jubiläum wird mit einem Showtanzabend und einer zünftigen Stollenparty eingeläutet und gipfelt am Sonntag in einem großen Jubiläumsumzug mit circa 3.000 Hästrägern. Dann sind wohl erstmals in der Geschichte der Stadt mehr Narren als Einwohner im Ort.

Jahreskonzert des Handharmonikaclubs Rohrbach

Bild: Christa Hajek

Furtwangen, Pfarrsaal St. Cyriak, Sa, 26.1., 20 Uhr: Der Handharmonikaverein Edelweiß Rohrbach und das Jugendorchester des Vereins laden zum Jahreskonzert ein. Die Bandbreite reicht von volkstümlichen Musikinterpretationen bis hin zu Filmmusik und Musicalmelodien. Im Anschluß an das Konzert spielen die "Stuweehocker" steirische Akkordeonmusik zum Ausklang.

Quartett von Alexandra Lehmler

Bild: Felix Groteloh

Villingen, Jazzkeller, Sa, 26.1., 21 Uhr: Wenn der Alltag zum einen geprägt wird durch die eigene Familie und zum anderen durch ein kreatives und künstlerisches Schaffen, kommen tagtäglich viele Eindrücke zusammen. Da liegt es nicht fern, dass einem auch schnell die Worte fehlen können.

Unter dem Meer – Das Dancical

Bild: MT Photography

Villingen, Neue Tonhalle, So, 27.1., 16 Uhr: Arielle und ihre Freunde erleben große Abenteuer und die Kinder und Jugendlichen der verschiedenen Tanzformationen begeistern dazu mit Showtänzen. Einlass ist um 15 Uhr. Tageskasse ab zehn Euro für Erwachsene und acht Euro für Kinder.

Wa trummlet au...

Bild: Franziskanermuseum

Villingen, Franziskanermuseum, So, 27.1., 15 Uhr: Das Franziskanermuseum lädt zu einer Fastnachtsführung mit Gunther Schwarz ein. Der Stadt- und Museumsführer ist für seine Auftritte bei der Villinger Kneipenfastnacht bekannt. Die Teilnahme kostet fünf Euro, ermäßigt drei Euro.

Fliegende Austern

Bild: HEIKE KITZIG

Königsfeld, Gasthaus Engel Neuhausen, So, 27.1., 20 Uhr: Die Fliegenden Austern bewegen sich in den Genres Irish Folk, Country und Americana. Sowohl die eigenen Kompositionen als auch die gecoverten Stücke liegen etwas abseits des Mainstreams. Karten: Tourist-Info & Ticket-Service und bei Kulturticket.

Auf der Suche nach der Zeit

Bild: Uhrenindustriemuseum VS

Schwenningen, Heimat- und Uhrenmuseum, So, 27.1., 15 Uhr: Kombinierte Führung durch das Heimat- und Uhrenmuseum und das Uhrenindustriemuseum Schwenningen mit Dr. Michael Hütt auf der Suche nach der Zeit. Erwachsene zahlen fünf Euro, Kinder ab sechs Jahren zahlen drei Euro.

Großer Fasnet-Umzug der Talbachhexen

Bild: Roland Dürrhammer

Villingen, Marbach, So, 27.1., 13.33 Uhr: Tausende Hästräger aus der Region ziehen durch den Ort und der Verein erwartet wieder Besucherscharen. Für das leibliche Wohl sorgen bereits ab 11 Uhr die Besenwirtschaften der Marbacher Vereine entlang der Umzugsstrecke. 20 Personen sind für die Hexen zusätzlich unterwegs, um Umzugsabzeichen zu verkaufen. „Da sind auch Privatpersonen dabei, die uns unterstützen“, so Hexenvorstand Lachnit. Nach dem Umzug stehen noch 14 Besenwirtschaften im ganzen Ort und die Turn- und Festhalle für die Besucher bereit.