Ihnen ist langweilig? Sie haben Lust etwas zu unternehmen? Hier gibt es acht Veranstaltungstipps in der Region zur Auswahl.

Trödlermarkt und Stadtfest

Bild: Joachim Ritter

Furtwangen, Innenstadt, Sa, 24.8., 9.30 Uhr: Ein wahres Fest für Jedermann ist der traditionelle Trödlermarkt mit Stadtfest. Tausende von Besuchern werden erneut in der Furtwanger Innenstadt unterwegs sein, um bei den rund 300 Trödler-Ständen das eine oder andere Schnäppchen zu machen und sich beim Stadtfest von den Furtwanger Vereinen verwöhnen zu lassen. Um 9.30 Uhr zieht zur Eröffnung der badische Umzug mit Fahnenträgern, Stadtkapelle und Trachtenträgern durch die Straßen. Neben Musik- und Tanzdabietungen ist auch ein buntes Kinderprogramm geboten.

Volksfest Villingen-Schwenningen

Bild: Rüdiger Fein

Schwenningen, Messegelände, Sa, 24.8., 11 Uhr: Ein großes Volksfest findet mit ihren Fahrgeschäften, Schiffsschaukeln und Zuckerwatteständen auf dem Gelände der Südwest-Messe statt. Bis Samstag, 1. September, können dort auch sogenannte Hightech-Fahrgeschäfte wie der „Godzilla-Adrenalin-Kick“ oder die „Petersburger Schlittenfahrt“ gefahren werden.

Konzert mit „Wanted Men“

Bild: Maria Tann

Unterkirnach, Maria Tann, Sa, 24.8., 19 Uhr: Gediegener Country- und Western-Sound wird von den Brigachtaler Cowboys Helmut Doser an der Gitarre, Ralf Ketterer am Bass und Bernfried Hässler am Schlagzeug, geboten. Für das leibliche Wohl, Sitzplätze und eine große Tanzfläche für Line Dance ist gesorgt. Karten im Vorverkauf gibt es unter www.mt-events.de.

Atempause: Glaube – in Zeiten der Verunsicherung

Bild: ACK

Schwenningen, Kirchenpavillon auf der Möglingshöhe, Sa, 24.8., 15 Uhr: Politische Instabilität, Flüchtlingsströme, Terroranschläge und Kriege sind nur einige Faktoren, die derzeit zu Verunsicherungen auf der Weltbühne führen. Auf welche Sicherheit können wir noch bauen? Dr. Rupert Kubon beleuchtet dieses Thema.

American Car- und Harley-Treffen

Bild: Jutta Freudig

Immendingen, Ortsmitte, So, 25.8., 9 Uhr: Standort für das zehnte American-Car- und Harley-Meeting ist die gesamte Immendinger Ortsmitte. Die Fahrzeuge werden rund ums Obere Schloss, auf der Wiese zwischen Schloss und Donauhalle sowie auf dem oberen Schulhof der Schlossschule präsentiert.

Pit-Pat-Stadtmeisterschaften für Jedermann

Bild: Verein

Bad Dürrheim, Pit-Pat-Anlage im Kurpark, Sa/So, 24./25.8., 14/10 Uhr: Der Verein feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Vereinsjubiläum. Pit-Pat ist eine Mischung aus Billard und Minigolf. Bei den Stadtmeisterschaften am 24. und 25. August können alle Interessierten gegen ein Startgeld von 2,50 Euro teilnehmen.

Innenhof-Festival: Black Sea Dahu

Bild: Veranstalter

Villingen, Kulturzentrum Scheuer, So, 25.8., 20 Uhr: Janine Cathrein schrieb und schrieb, fasziniert von der Tatsache, Gefühle in Worte umzusetzen und so berühren zu können. Wunderbarer, mehrstimmiger Gesang, untermalt von Cello, Gitarre, Bass und Schlagwerk, soll den Zuhörern Kraft geben und berühren.

Jaques Mehlsack – Komik á la carte

Bild: Veranstalter

Villingen, Kulturzentrum Scheuer, So, 25.8., 11 Uhr: Jacques Mehlsack, der Hofkoch ihrer Majestät König Hugo des aller, aller Größten, gibt sich die Ehre. Für alle kleinen und großen Märchenfreunde inszeniert er ein oppulentes Festmal aus fantasiereichen Geschichten, Sagen und Legenden.