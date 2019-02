von SK

Ihnen ist langweilig? Sie haben Lust etwas zu unternehmen? Hier gibt es acht Veranstaltungstipps in der Region zur Auswahl. Lassen Sie sich inspirieren!

29. Süddeutsche Motorrad-Ausstellung

Bild: Veranstalter

Schwenningen, Messegelände, Sa/So, 23./24.2., 10 Uhr: Die SÜMA ist für Motorradfahrer ein Treffen unter Gleichgesinnten. Immer beliebter werden auch Alternativen zum klassischen Motorrad, wie zum Beispiel das sogenannte Dreirad-Motorrad Yamaha Niken. Diese Maschine ist sicherer, als ein normales Zweirad, da die Front durch zwei Räder satt auf der Straße liegt. Der Eintritt kostet acht Euro, mit Ermäßigung fünf Euro. Am Samstag hat die Messe bis 18 Uhr, am Sonntag bis 17 Uhr geöffnet. Kinder bis zwölf Jahre haben freien Eintritt.

Lisbeth Quartett

Bild: Veranstalter

Villingen, Jazzkeller, Sa, 23.2., 21 Uhr: Mit dem Lisbeth Quartett kommt eine der erfolgreichsten deutschen Jazzgruppen am Samstag in die Webergasse. Im Mittelpunkt steht die Saxofonistin Charlotte Greve mit ihren hintergründigen, teils lyrischen, im besten Sinne zeitlosen Kompositionen, die Tiefgang und unaufdringliche Leichtigkeit vereinen.

Lumpenball des FC Brigachtal

Bild: Klaus Dorer

Brigachtal, Turn- und Festhalle Kirchdorf, Sa, 23.2., 20 Uhr: Beim Lumpenball der Fußballer gibt es ein buntes Programm aus akrobatischen Tänzen und lustigen Sketchen. Anschließend gibt es Unterhaltung mit DJ Jerzy. Karten im Vorverkauf für 7,50 Euro bei Neukauf Weissmann, der Postfiliale in Kirchdorf und bei Getränke Oberföll. Abendkasse: acht Euro.

Andreas Rebner – Amen

Bild: Janine Guldener

Villingen, Theater am Ring, Sa, 23.2., 20 Uhr: "Amen" ist das Extrakt aus langjähriger Gemeindearbeit, aktuellen Studien und friedlicher Ökumene von München bis Bagdad, wo "Reverend Rebers" schon vor durchgeladenen Kalaschnikows Akkordeon gespielt hat. Das wird er natürlich auch in diesem Programm tun.

Musikerball: "Obereschach auf dem Prüfstand"

Bild: Veranstalter

Villingen, Turn- und Festhalle Obereschach, Sa, 23.2., 20 Uhr: Beim Musikerball soll Obereschach fit für die nächsten 750 Jahre gemacht werden. Man darf gespannt sein, was dem Musiker-TÜV in den letzten Monaten im Ort so alles aufgefallen ist. Karten kosten an der Abendkasse acht Euro.

Preisträgerkonzert "Jugend musiziert"

Bild: JMS

Königsfeld, Kirchensaal der Brüdergemeine, Sa, 23.2., 16 Uhr: Das Gitarrenduo mit Anton Schüler und Eva Blum (Bild) von der Jugendmusikschule St.Georgen-Furtwangen erspielten sich bei "Jugend musiziert" eine Fahrkarte zum Landeswettbewerb mit der höchst möglichen Punktezahl von 25. Der Eintritt ist frei.

Autorenlesung: Rebecca Dernelle-Fischer

Bild: Veranstalter

Schwenningen, Friedenskirche, So, 24.2., 17 Uhr: Humorvoll, tiefgründig und sehr ehrlich – so lässt sich das erste Buch der gebürtigen Belgierin beschreiben. Sie erzählt die spannende Geschichte der Adoption eines Kindes mit Down-Syndrom. Die Lesung wird ergänzt durch Musik der Band "WG & friends".

Umzug der Rotwald-Deifel

Bild: Sabrina Behr

Königsfeld, Königsfeld, So, 24.2., 14 Uhr: Beim bunten Umzug der Rotwald-Deifel durch die Kurstadt werden wieder 38 Gastzünfte aus der Region erwartet. Für das leibliche Wohl sorgen die örtlichen Vereine mit ihren Essens- und Getränkeständen. Außerdem wird es eine Schirmbar geben.