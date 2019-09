Ihnen ist langweilig? Sie haben Lust etwas zu unternehmen? Hier gibt es acht Veranstaltungstipps in der Region zur Auswahl.

SWR1-Pfännle und Naturparkmarkt

Bild: WTVS

Villingen, Münsterplatz/Innenstadt, So, 22.9., 11 Uhr: Rund um den Münsterplatz dreht sich bis 18 Uhr alles um das Thema Genuss und Kulinarik. Neben Kochshows und wertvollen Tipps für die Küche, stehen an diesem Tag acht gastronomische Betriebe aus Villingen-Schwenningen und Umgebung im Vordergrund. Sie werden für die Besucher die wohl aufregendste Speisekarte aller Straßenfeste kreieren. Für alle Speisen werden nur Produkte aus Baden-Württemberg verwendet. Die SWR1-Band wird die größten Hits aller Zeiten spielen und Heinrich del Core sein Publikum zum Lachen bringen.

A-cappella-Konzert: William Byrd Ensemble

Bild: Veranstalter

Villingen, Evang. Johanneskirche, So, 22.9., 17 Uhr: Das William Byrd Ensemble Freiburg unter der Leitung von Cornelius Leenen stellt sein neues Programm „Zweier Liebenden Weg“ vor. Der Weg beginnt mit dem Kennenlernen, dem Verlieben, dem Heiraten, den Miss-Tönen und endet mit dem Auseinandergehen. So bildet sich ein Spannungsbogen großer Gefühle.

Gläserne Produktion auf dem Bauernhof

Bild: Veranstalter

Königsfeld, Familie Roland Stolbert, So, 22.9., 10 Uhr: Die Familie Roland Stolbert aus Buchenberg lädt im Rahmen der Landesaktion „Gläserne Produktion“ auf ihren Hof, Obermartinsweiler 7, ein. Der Tag der offenen Tür beginnt mit dem Regio-Hofgottesdienst. Gegen 15.30 Uhr helfen die Kinder Eier einzusammeln.

Orgelkonzert mit Kantor Frank Rieger

Bild: Veranstalter

Furtwangen, Pfarrkirche St. Cyriak, So, 22.9., 18 Uhr: An der Orgel wird Kantor Frank Rieger spielen. Das Orgelkonzert steht unter dem Motto „Kontraste“. Kontraste können im musikalischen Sinne unterschiedliche Instrumente, Lautstärken oder Harmonien sein. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Floriansfest und Tag der offenen Tür

Bild: Feuerwehr St. Georgen

St. Georgen, Feuerwehr, So, 22.9., 11 Uhr: Die Feuerwehr St. Georgen lädt am Sonntag zum traditionellen Floriansfest und Tag der offenen Tür ins Gerätehaus ein. Neben einem großen Angebot an Speisen und Getränken, werden auch ein Bungee-Trampolin und Kinderrundfahrten angeboten.

Benefizkonzert für „End Polio Now“

Bild: Marco Borggreve

St. Georgen, Stadthalle, So, 22.9., 17 Uhr: Am Sonntag tritt der weltbekannte Pianist Alexandre Tharaud gemeinsam mit dem Rotary-Jugendsinfonieorchester in St. Georgen auf. Auf dem Programm stehen Weber, Grieg und Schubert. Die Karten kosten 18 Euro für Erwachsene, ermäßigt neun Euro.

Samstagskonzert: Künstlerehepaar Grychtolik

Bild: Veranstalter

Königsfeld, Kirchensaal der Brüdergemeine, Sa, 21.9., 16 Uhr: Virtuos und unverkrampft machen Aleksandra und Alexander Grychtolik die Improvisationskunst der Barockzeit wieder lebendig und erlebbar. Die Cembalosaiten erklingen mit der Kraft eines ganzen Barockorchesters. Feinsinn und Präzision mischen sich mit der Frische spontaner und kreativer Spielfreude.

Familie Wutz

Bild: Veranstalter

Furtwangen, Evangelisches Gemeindehaus, Sa, 21.9., 15 Uhr: Die vierjährige Pippa ist Mitglied einer lustigen Schweinefamilie. Sie ist immer zu Streichen und Späßen aufgelegt und bringt meist einiges durcheinander. Das Stück ist bearbeitet für Kinder ab zwei Jahren und dauert rund 45 Minuten. Eintritt acht Euro.