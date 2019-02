von SK

Ihnen ist langweilig? Sie haben Lust etwas zu unternehmen? Hier gibt es acht Veranstaltungstipps in der Region zur Auswahl. Lassen Sie sich inspirieren!

40 Jahre Urviecherzunft Bad Dürrheim

Bad Dürrheim, Innenstadt, Sa/So, 16./17.2., 18/9.30 Uhr: Die Urviecher-Zunft Bad Dürrheim feiert ihr 40-jähriges Bestehen mit einem zweitägigen Freundschaftstreffen am Wochenende. Am Samstag um 18 Uhr beginnt der Eröffnungsumzug, ab 20 Uhr steigt der Bunte Abend im Haus des Bürgers. Nach der Narrenmesse am Sonntag um 9.30 Uhr in der Kirche St. Johann, startet um 11 Uhr der närrische Frühschoppen mit den „Alläfänzigä“ im Haus des Bürgers. Um 13.30 Uhr setzt sich der große Jubiläumsumzug in Bewegung. Anschließend herrscht närrisches Treiben im Jubiläumsdorf.

Nachtumzug der Neckartäle Waldhexen

Dauchingen, Landgasthof Ritter, Sa, 16.2., 19 Uhr: Der Verein Neckartäle Waldhexen veranstaltet den traditionellen Nachtumzug mit vielen Gruppen, Musikern und Hästrägern. Entlang der Umzugsstrecke haben Besenwirtschaften für die Bewirtung der Besucher geöffnet. Die Partynacht am Freitag, 15. Februar, beginnt um 20 Uhr in der Festhalle. Der Eintritt kostet fünf Euro.

Eva Klesse-Quartett

Villingen, Jazzkeller, Sa, 16.2., 21 Uhr: Viel gelobt wird die Schlagzeugerin Eva Klesse, die mit ihrer Band im Jazzkeller zu hören ist. Klesse ist als Musikerin in zahlreichen Projekten tätig, aktuell auch im Julia Hülsmann Oktett. Ihr Hauptaugenmerk gilt jedoch vor allem ihrer eigenen Band, dem Eva Klesse-Quartett. Im Jazzkeller stellt sie ihr neues Album "Miniatures" vor.

Kappenabend der Heimatgilde Frohsinn

Vöhrenbach, Festhalle, Sa/So, 16./17.2., 20/18 Uhr: Zu den absoluten Höhepunkten der Vöhrenbacher Fasnet zählt der historische Kappenabend. Die traditionsreiche närrische Großveranstaltung bietet in dem bunten Programm neben der Prinzenrede und den Tänzen der Gardemädchen, auch den klassischen Sketch.

Zunftball

Triberg, Kurhaus, Sa, 16.2., 20 Uhr: Das Programm wird traditionell vom Fanfarenzug Triberg eröffnet. Neben tänzerischen Einlagen wird das politische und gesellschaftliche Geschehen in der Region auf die Schippe genommen. Die Narrenzunft Triberg hält den Gästen den Narrenspiegel vor.

Hexenball der Hexenzunft Furtwangen

Furtwangen, Festhalle, Sa, 16.2., 20 Uhr: Ein eigenes Männer- und Frauenballett wird dem Publikum mit ihren Auftritten ordentlich einheizen. Die Karten kosten an der Abendkasse regulär acht Euro. Für alle unter 18 Jahren gibt es die Karten für fünf Euro. Einlass ist ab 16 Jahren.

Abendmesse mit "Chorus Mundi"

Villingen, St. Konradskirche, So, 17.2., 18 Uhr: Am Sonntag begleitet der Villinger Gospelchor Chorus Mundi mit seinen rund 35 Sängerinnen und Sängern erstmalig eine katholische Abendmesse. Unter der Leitung von Jacob Fauser singt der Chor neun Lieder zur musikalischen Gestaltung der Messe.

Am Ende der Welt

Königsfeld, Gasthaus Engel Neuhausen, So, 17.2., 15 Uhr: Ein Stück, das Kindern Mut macht, sich auf das Leben einzulassen, Abenteuer zu wagen und den Glauben an die innere Stärke zu entwickeln. Karten gibt es für neun Euro bei der Tourist-Info & Ticket-Service, ermäßigter Eintritt sechs Euro.