Ihnen ist langweilig? Sie haben Lust etwas zu unternehmen? Hier gibt es acht Veranstaltungstipps in der Region zur Auswahl.

Kirchenkonzert des Musikvereins Urach

Bild: Hartmut Ketterer

Vöhrenbach, Katholische Kirche Allerheiligen Urach, Sa, 14.12., 20.15 Uhr: Der Dirigent des Musikvereins, Philipp Schönstein, hat mit seinem Orchester ein anspruchsvolles Programm für das Kirchenkonzert in der einheimischen Allerheiligenkirche einstudiert. Vorgetragen werden Musikstücke wie „Little Drummer Boy“, „Kaiserwalzer“, „Cinderella‘s dance“, „Tirol 1809“ und ein Solo von Markus Dannecker. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Nach dem Konzert gibt es Bewirtung im Dorfgemeinschaftshaus.

Musik im Advent: Swano Big Band

Bild: Peter Hastedt

Villingen, Evangelische Markuskirche, Sa, 14.12., 18 Uhr: Am Samstag gastiert die Swano Big Band unter der Leitung von Bernd Reinhardt nach vier Jahren wieder in der Reihe der Adventsmusiken in der Villinger Markuskirche. Gleichzeitig feiert das Ensemble seinen 50. Geburtstag. Die „Four Sax Brothers“ steuern adventliche und weihnachtliche Melodien bei. Eintritt frei.

FC Brigachtal im Showfieber

Bild: Klaus Dorer

Brigachtal, Turn- und Festhalle Kirchdorf, Sa/So, 14./15.12., 20/19 Uhr: Die Hobby-Schauspiel-Truppe des Gesangvereins Harmonie Brigachtal präsentiert einen lustigen Dreiakter mit dem Titel „FC Brigachtal im Showfieber“. In den Pausen werden Lose für eine reichlich bestückte Tombola verkauft. Für leckere Speisen und Getränke ist gesorgt. Karten an der Abendkasse: neun Euro.

Weihnachtskonzert der Regensburger Domspatzen

Bild: Dieter Stein

Schonach, Stadtpfarrkirche St. Urban, Sa, 14.12., 19.30 Uhr: Die Domspatzen treten in Schonach bereits zum dritten Mal auf und präsentiert somit den Bürgern ein solch hochkarätiges Ereignis präsentieren können. Tickets an der Abendkasse kosten zwölf Euro. Einlass: 18.30 Uhr.

Jahreskonzert der Stadtmusik St. Georgen

Bild: Sprich, Roland

St. Georgen, Stadthalle, So, 15.12., 15.30 Uhr: Auf dem Programm stehen Melodien aus den Bereichen Klassik, Musical, Rock und Jazz. Neben dem Hauptorchester werden sich auch die Jugendkapelle und die Bläserklasse präsentieren. In der Pause gibt es Tombolalose. Abendkasse: 9 Euro. Einlass: 14.30 Uhr.

Weihnachtskonzert: 250 Jahre Stadtmusik

Bild: Foto Carle Triberg

Triberg, Stadtkirche, So, 15.12., 17 Uhr: Zum Ende des Jubiläumsjahres präsentiert die Stadtmusik unter dem Motto „C‘est noel“ Stücke über Frankreich. Das Weihnachtsoratorium von Camille Saint-Saens, die Originalkomposition „Castrum Alemorum“ sowie Musik vom „Cirque du soleil“ stehen auf dem Programm.

Adventsmusik

Bild: Veranstalter

Villingen, Evang. Johanneskirche, So, 15.12., 17 Uhr: Der Mädchenchor Rottweil und der Junge Chor St. Ursula laden wieder zum gemeinsamen Adventskonzert ein. Chorstücke, in denen um Gottes Erhörung gebeten wird und die die adventliche Erwartung ausdrücken, werden präsentiert. Eintritt frei.

Weihnachtskonzert mit den Klosterspatzen Villingen

Bild: Staatliche Hochschule für Musik Trossingen

Bad Dürrheim, Kath. Kirche St. Johann, So, 15.12., 17 Uhr: Die Villinger Klosterspatzen unter der Leitung von Erkentrud Seitz sind mit ihrem Advents- und Weihnachtskonzert auch dieses Jahr wieder am dritten Adventssonntag in der Pfarrkirche St. Johann in Bad Dürrheim zu Gast. Eintritt frei, Spenden erbeten.