Ihnen ist langweilig? Sie haben Lust etwas zu unternehmen? Hier gibt es acht Veranstaltungstipps in der Region zur Auswahl.

Konzert des Posaunenquintetts der Musikakademie VS

Bild: Roland Sprich

Villingen, Kurgarten, So, 11.8., 11 Uhr: Am Sonntag spielt ein Posaunenquintett der Musikakademie und die jungen Nachwuchsmusiker präsentieren ein abwechslungsreiches Programm. Zuletzt waren die Musiker beim Wandelkonzert des Sinfonieorchesters zu hören, wo sie auch alle regelmäßig mitspielen. Im Kurgarten erklingen Werke von Rovigo, Telemann und Schumannn sowie Ohrwürmer von Queen, den Beatles oder das melancholische „A song for Japan“. Das Konzert am Sonntag beginnt um elf Uhr, der Eintritt ist frei, die Organisatoren freuen sich über Spenden.

Sommerfest Gesangverein Kirnachklänge

Bild: Werner Müller

St. Georgen, Kammererhöhe, Sa/So/Mo, 10./11./12.8., 14/10/14 Uhr: Der Gesangverein Kirnachklänge richtet am Wochenende das Sommerfest auf der Kammererhöhe aus. Für den Samstagabend sind die Schwarzwaldfeger angesagt. Der Sonntag beginnt um 10 Uhr mit dem Frühschoppen und dem Alleinunterhalter „Ernst‘l“. Ab 14 Uhr spielen die Villinger Stadtharmonisten.

Historische Stadtführung mit Fräulein Schmidt

Bild: Veranstalter

Bad Dürrheim, Rathausplatz, So, 11.8., 17 Uhr: Das sittsame Fräulein Schmidt erzählt von ihren Erlebnissen bei der Kur. Da ihre Pensionswirtin immer gut informiert ist, weiß auch das Fräulein Schmidt sehr gut über Klatsch und Tratsch im Städtchen Bescheid. Mit Charme, Witz und Wissen führt sie an die bedeutenden Orte der Kurstadt. Tickets unter www.badduerrheim.de.

Fahrt mit Nostalgie-Dampfzügen

Bild: Veranstalter

Schwenningen, Bahnhof, So, 11.8., 10.30 Uhr: Die Eisenbahnfreunde Zollernbahn bieten in der Ferienzeit wieder an allen vier Sonntagen im August ihre „Erlebnisfahrten Schwarzwaldbahn – 37 Tunnel unter Dampf“ an. Informationen gibt es unter www.eisenbahnfreunde-zollernbahn.de.

Märchentag im Freilichtmuseum

Bild: W. Rimmele

Neuhausen ob Eck, Freilichtmuseum, So, 11.8., 11 Uhr: Zum Märchentag braut Hexe Raija ihre Zaubertränke, Rapunzel lässt ihr Haar herunter und Frau Holle schüttelt die Wäsche aus. Auf dem gesamten Museumsgelände gibt es viel Märchenhaftes zu entdecken. Auch selbst verkleiden ist ausdrücklich erwünscht.

Konzert für Orgel und Trompete

Bild: J. J. Metz

Bad Dürrheim, Evangelische Johanneskirche, So, 11.8., 19.30 Uhr: Geboten wird ein klassisches Konzert für Trompete und Orgel, mit Klängen aus dem Barock, von Corelli, Bach und Stanley, aufgeführt von Professor Jean-Jacques Metz an der Trompete und Professor Philippe Chevalier an der Orgel. Eintritt frei.

Piano Solo: Thomas Scheytt

Bild: F. Groteloh

Bad Dürrheim, Haus des Gastes, So, 11.8., 19 Uhr: Thomas Scheytt, zweifacher Gewinner des German Blues Award 2015, gilt als einer der besten zeitgenössischen Boogie- und Blues-Pianisten. Eintritt: 17 Euro an der Abendkasse und 15 Euro im Vorverkauf bei der Touristinformation Bad Dürrheim. Einlass ab 18 Uhr.

Sommerferienprogramm

Bild: Vogtsbauernhof

Gutach, Schwarzwälder Freilichtmuseum Vogtsbauernhof, Mo, 12.8., 11 Uhr: Noch bis zum 8. September können junge Museumsgäste wieder täglich von 11 bis 16 Uhr an den abwechslungsreichen Mitmachaktionen teilnehmen. Insgesamt 31 Programmpunkte während den Ferien laden zum Mitmachen ein.