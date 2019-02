von SK

Ihnen ist langweilig? Sie haben Lust etwas zu unternehmen? Hier gibt es acht Veranstaltungstipps in der Region zur Auswahl. Lassen Sie sich inspirieren!

Konzert mit der Porsche Big Band

St. Georgen, Jugendmusikschule, Sa, 9.2., 19 Uhr: Bereits zum 13. Mal ist die Porsche Big Band zum Probenwochenende Gast der Jugendmusikschule Sankt Georgen. Die 2005 gegründete Band umfasst momentan 35 Instrumentalisten, alle aktuelle oder ehemalige Belegschaftsmitglieder des Autobauers. Die Porsche Big Band spielt in klassischer Besetzung mit fünfstimmigem Saxophon-, vierstimmigem Posaunen- und vierstimmigem Trompetensatz, sowie fünfköpfiger Rhythm-Section bestehend aus Piano, Gitarre, Schlagzeug, Percussion, Kontra- und E-Bass. Eintritt frei.

Samstagskonzert: Nicholas Daniel und Yeran Kim

Königsfeld, Kirchensaal der Brüdergemeine, Sa, 9.2., 16 Uhr: Nicolas Daniel ist regelmäßiger Gast bei international renommierten Festivals in den USA, Asien und Europa und sitzt in den Jurys weltbekannter Wettbewerbe. Die Pianistin Yeran Kim spielte bereits mit dem Seoul Symphonie Orchestra, dem Suwon University Orchestra und der arcademia sinfonica.

Hämmerle privat

Königsfeld, Gasthaus Engel Neuhausen, Sa, 9.2., 20 Uhr: Kohlhepp liest, spielt und singt aus Hämmerles "Rock and Roll Tagebuch", aus seinen "Geheimen Aufzeichnungen" sowie "der schwäbischen Weltgeschichte". Und all das dokumentiert logisch und nachvollziehbar, wie dieser Mann zu dem wurde, was er ist. Karten: Tourist-Info & Ticket-Service.

Fräulein Schmidt zur Kur in Bad Dürrheim

Bad Dürrheim, Rathausplatz, Sa, 9.2., 16 Uhr: Fräulein Schmidt führt mit Charme, Witz und Wissen an die bedeutenden historischen Orte der Kurstadt. Tickets: online unter www.badduerrheim.de sowie im Haus des Gastes und bei allen bekannten VVK-Stellen des Kultur-Ticket Schwarzwald Baar Heuberg.

Musik bei Kerzenschein

Villingen, Evangelische Markuskirche, So, 10.2., 17 Uhr: Kirchenmusiker Peter Hastedt, der selbst den Part am Flügel, der Orgel und dem Harmonium übernimmt, hat sich dazu zwei Gastmusiker eingeladen. An der Klarinette ist Stadtmusikdirektor Markus Färber zu hören, am Fagott Stefanie Rahm. Der Eintritt ist frei.

Querflötenquartett – L'arte dei Flauti

Villingen, Abt-Gaisser-Haus, So, 10.2., 11 Uhr: Nach einer längeren Pause gibt die Bürgerstiftung in Kooperation mit der Musikakademie wieder ein Konzert im Abt-Gaisser-Haus. Am Sonntag spielt das Querflötenquartett im Festsaal klassische Stücke. Eintritt frei – Spenden für die Bürgerstiftung willkommen.

Swano Dixie Stompers und Four Sax Brothers

Schwenningen, Pauluskirche, So, 10.2., 19.30 Uhr: Genau vor 20 Jahren wurden die Swano Dixie Stompers aus Musikern der Swano Big Band als Sextett gegründet. Nach über 100 Auftritten spielen sie zum ersten Mal ein Konzert für die Vesperkirche. Eintritt frei – Spenden für die Vesperkirche willkommen.

Pinocchio

Villingen, Theater am Turm, So, 10.2., 15 Uhr: Obwohl Pinocchio Besserung verspricht, lässt er sich durch den Einfluss falscher Freunde ständig dazu verleiten, die Schule zu schwänzen. Vor Lügen schreckt Pinocchio dabei nicht zurück, obgleich er sich durch das Wachsen seiner Nase dabei verrät.