Ihnen ist langweilig? Sie haben Lust etwas zu unternehmen? Hier gibt es sieben Veranstaltungstipps in der Region zur Auswahl.

Adventsmusik mit dem Gymnasium am Hoptbühl

Bild: Veranstalter

Villingen, Evangelische Markuskirche, Sa, 7.12., 18 Uhr: Am Samstag lädt die Evangelische Markusgemeinde ein zur zweiten Adventsmusik, die von Schülern und Lehrern des Gymnasiums am Hoptbühl gestaltet wird. Chöre, Instrumentalisten und Bläserklassengruppen des Gymnasium am Hoptbühl präsentieren weihnachtliche Melodien. Eintritt frei, Spenden erbeten.

Weihnachtsmarkt

Bild: Stadt Schramberg

Schramberg, Rathaus, Sa/So, 7./8.12., 11 Uhr: Heute schneidet Dorothee Eisenlohr um 12.30 Uhr einen zwei Meter langen Riesenstollen aus der sächsischen Partnerstadt Glashütte an. Wer rechtzeitig da ist, kann eine kostenlose Kostprobe ergattern. Der Wochenmarkt findet in der oberen Hauptstraße statt.

Kirchenkonzert des Musikvereins Brigachtal

Bild: Klaus Dorer

Brigachtal, Allerheiligenkirche, So, 8.12., 18 Uhr: Neben der Hauptkapelle präsentiert sich auch das Jugend-Orchester Dreiklang beim Konzertabend. Als Ergänzung zum Konzertmotto „Heimat“ wird der durch seine Bollenhut-Bilder bekannte Künstler Sebastian Wehrle einige Werke in der Kirche ausstellen.

Weihnachtsausstellung Modelleisenbahnfreunde

Bild: Veranstalter

Furtwangen, Friedrichschule, Sa/So, 7.12., 10 Uhr: Die Modelleisenbahnfreunde Oberes Bregtal zeigen bei der großen Weihnachtsausstellung jeweils ab 10 Uhr ihre Schätze. Neben der großen Modellbahnbörse, den Modell-Bastelkursen und der Tombola, ist auch für das leibliche Wohl gesorgt.

Mallorcaparty mit dem Top DJ Mika

Bild: Veranstalter

Villingen, Kulturzentrum Klosterhof, Sa, 7.12., 21 Uhr: DJ Mika (Bild) bringt alles auf die Decks, was gute Laune macht. Ob Klassiker oder Newcomer – alles was das Mallorca Genre bietet ist mit dabei. Als Highlight singt Patrick Partyvogel einige seiner Hits live auf der Bühne. Einlass ab 20 Uhr.

Espiritu de Navidad

Bild: EMK Schwenningen

Schwenningen, Friedenskirche, Sa, 7.12., 19.30 Uhr: Die erstklassigen Musiker präsentieren ihre Lieder mit viel Charme und Witz. In ihrem Programm haben sie mediterrane Weihnachts- und Winterlieder. Nach dem Konzert kann bei Punsch und Weihnachtsgebäck noch gemütlich verweilt werden. Eintritt frei.

X-Mas Special mit der Jazzcrew 2.0 des Thomas Strittmatter Gymnasiums

Bild: Benjamin Heil

St. Georgen, Theater im Deutschen Haus, Sa, 7.12., 20 Uhr: Mittlerweile im zehnten Jahr lädt die Jazzcrew 2.0, die Jazz und Popband des Thomas Strittmatter Gymnasiums, zum XMAS Special ein. Die jungen Musiktalente spielen ein Programm aus Rock, Pop, Jazz und Soul. Auch der klassische Big-Band-Sound wird zu hören sein. Karten für das Konzert sind für sieben Euro (Schüler zahlen vier Euro) im Vorverkauf bei Natur- und Feinkost Hoppe oder beim Bandleiter Benjamin Heil erhältlich. Die Veranstalter weisen darauf hin, dass es keine nummerierten Plätze gibt. Einlass 19.30 Uhr.