Ihnen ist langweilig? Sie haben Lust etwas zu unternehmen? Hier gibt es drei Veranstaltungstipps in der Region zur Auswahl.

Bild: Angela Fankhanel

St. Georgen, Theater im Deutschen Haus, Sa, 7.3., 20 Uhr: Im vergangenen Jahr für die Sponsoren und Förderer des Bühnenumbaus arrangiert und konzipiert, führt Jazzsängerin Angela Fankhänel nun Ihre Broadwaytheatershow noch einmal für die Öffentlichkeit auf. Der Eintrittserlös geht zu Gunsten der Theaterarbeit des Freundeskreises der Puppen- und Theaterbühne.

Bild: Lois Greenfeld

Villingen, Theater am Ring, Sa, 7.3., 20 Uhr: Als eine der ersten amerikanischen „All-Black Dance Companys“ sorgte Philadanco! für Aufsehen und setzte tänzerische und soziale Maßstäbe. Ihr 50-jähriges Bestehen feiert die Company nun mit einer großen Jubiläumstournee durch Europa, die im Theater am Ring ihre Premiere hat. Stückeinführung um 19.30 Uhr im Kleinen Saal.

Bild: Musikakademie VS

Schwenningen am Neckar, Neckarhalle, So, 8.3., 18 Uhr: Die 50 Besten des Regionalwettbewerbs „Jugend musiziert“ treten in der Neckarhalle auf. Dabei haben die jungen Talente Gelegenheit, ihr Können bei der eintrittfsreien Veranstaltung in etwa 30 Beiträgen zu zeigen. Es sind auch fünf Preisträger von der Musikakademie Villingen-Schwenningen dabei.