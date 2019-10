Ihnen ist langweilig? Sie haben Lust etwas zu unternehmen? Hier gibt es sieben Veranstaltungstipps in der Region zur Auswahl.

Lollipop Revival Disco Party

Bild: Meckergilde Villingen

Villingen, Kulturzentrum Klosterhof, Sa, 5.10., 20 Uhr: Im Jahre 1980 haben Jugendliche aus dem Steppach erstmals den damaligen Jugendball in der alten Tonhalle ausgerichtet. Drei Jahre später entstand in der Jugendtreff „Lollipop“. Unter der Leitung des damaligen Stadtjugendpflegers Dieter Sirringhaus war dieser Treffpunkt über die Grenzen von Villingen hinaus die Anlaufstelle für Jugendliche. Die Meckergilde Villingen hat sich nun zur Aufgabe gemacht, dieses Projekt der Stadtjugendpflege am Leben zu erhalten und ein Revival zu veranstalten. Einlass: 19 Uhr, Eintritt: drei Euro.

Villingen Gugg‘d – 20 Jahre Krawazi Ramblers

Bild: Miriam Uhrig

Villingen, Innenstadt, Sa, 5.10., 12 Uhr: Vor 20 Jahren gründeten 25 Musiker die Guggenmusik der Glonki-Gilde. Das Festwochenende geht heute in die zweite Runde mit einem bunten Guggenmusiktreiben in der Innenstadt. Gruppen aus Deutschland, der Schweiz und Italien spielen von 12 bis 17 Uhr an mehreren Stationen. Ab 17 Uhr geht die Party in der Glonkihalle weiter.

St. Petersburger Vokalensemble „Russische Seele“

Bild: Schlegel Michael

Furtwangen, Pfarrkirche St. Cyriak, So, 6.10., 17 Uhr: Das Vokalensemble gastiert am Sonntag zu einem Konzert in der Kirche St. Cyriak. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Der Chor unterstützt auch ein Waisenhaus. Das Ensemble versetzt die Zuhörer ins alte Russland, wo liturgische Gesänge gepflegt wurden.

Weltklassik am Klavier

Bild: Veranstalter

Bad Dürrheim, Haus des Gastes, Sa, 5.10., 17 Uhr: Der Konzertpianist István Lajkó ist ein Virtuose mit glasklarem, differenziertem Anschlag und ein Meister der feinen Zwischentöne. Ein spannendes und temperamentvolles Programm als Aufforderung zum Tanz. Eintrittspreis: 20 Euro, ermäßigt: 18 Euro.

Blasmusikfrühschoppen

Bild: Hans-Jürgen Kommert

St. Georgen, Theater im Deutschen Haus, So, 6.10., 11 Uhr: Zünftig geht es zu, wenn die Stadtmusik St. Georgen zum blau-weißen Blasmusik-Frühschoppen aufspielt. Einlass ist ab 10.30 Uhr. Die Veranstalter servieren Weißwurst und Bier vom Fass, solange der Vorrat reicht. Tisch-Reservierungen unter info@puthe.de.

Waidmannsheil

Bild: Theater am Turm

Villingen, Theater am Turm, Sa, 5.10., 20 Uhr: Die Vöglein zwitschern und die letzten Sonnenstrahlen des Abends erhellen die Lichtung. Am Rande des Idylls sitzen zwei Jäger auf einem Hochsitz und lauern auf Beute. Harry Grüneis (links) und Rupert Kubon spielen in zwei sinnierende Jäger, denen nichts vor die Flinte kommt.

Oktoberfest im Bürgerheim

Bild: Bürgerheim VS

Schwenningen, Bürgerheim, So, 6.10., 11 Uhr: Das Oktoberfest im Bürgerheim wird traditionell mit einem Fassanstich eröffnet. Im Anschluss werden verschiedene Oktoberfest-Speisen und Weißbier serviert. Dazu wird „Schorsch‘s Schlagerchor“ mit bekannten deutschen Schlagern Oktoberfest-Stimmung verbreiten.